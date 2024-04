Zimná sezóna v Tatrách sa pomaly končí, ovplyvnilo ju teplé počasie

Vysoké Tatry 12. apríla (TASR) - Odhalením novej pamätnej tabule pripomínajúcej návštevu britskej panovníčky, kráľovnej Alžbety II., z roku 2008 na Hrebienku v piatok symbolicky ukončili zimnú turistickú sezónu vo Vysokých Tatrách. Hoci sa na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici počas najbližšieho víkendu bude stále lyžovať, Tatranci sa už pomaly chystajú na leto. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková potvrdila, že pod výsledky návštevnosti počas zimy sa podpísalo najmä mimoriadne teplé počasie. Čísla však čiastočne zdvihli peší turisti.



"Výsledky ku koncu februára sme dostali zo Štatistického úradu SR v týchto dňoch. Ukazujú, že zimná sezóna bola veľmi dobre rozbehnutá, január dopadol veľmi dobre, vo februári začali stúpať teploty, vypadli tak lyžiarske zájazdy a podobne. Čo sa týka počtu prenocovaní, tak sme prekročili minulý rok, ale zatiaľ sme nedobehli úspešné roky spred pandémie," zhodnotila s tým, že návštevnosť ovplyvnia aj marcové výsledky, keď boli veľkonočné sviatky a okrem lyžovačky návštevníci využili aj pešiu turistiku.



Manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský potvrdil, že šlo o najteplejšiu sezónu v histórii Slovenska. "Od januára sme mali len niekoľko mrazivých nocí, zjazdovky slabo premŕzali, aj napriek tomu sme dokázali udržať lyžovačku o mesiac dlhšie ako v iných strediskách na Slovensku. Je to jednak vďaka vyššej nadmorskej výške, ale aj precíznej technologickej príprave svahov," objasnil Brodanský s tým, že v Lomnickom sedle sú aktuálne ešte stále tri metre snehu. Predpokladá, že lyžovať sa tam bude dať aj počas najbližších víkendov. Na Štrbskom Plese zatiaľ svahy udržia do nedele 14. apríla.



Tatranci pozitívne hodnotia najmä zvýšený záujem zo strany klientely z Veľkej Británie. K vyšším číslam podľa Blaškovej prispeli aj dve pravidelné letecké linky z Popradu. "Do Vysokých Tatier počas zimy priletelo viac ako 3000 britských občanov, predpokladáme, že väčšina z nich boli turisti. Máme spätnú väzbu od hotelierov, že Britov bolo v Tatrách viac," dodala riaditeľka s tým, že kompletné čísla návštevnosti budú známe v najbližších týždňoch.



Tatranci sa pomaly pripravujú na letnú sezónu, chystajú aj niekoľko noviniek. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák verí, že sa do leta podarí vyriešiť aj mimoriadnu situáciu so zosuvom svahu na turistickej trase smerom na Rainerovu chatu. Potvrdil, že Správa Tatranského národného parku sa ako správca turistickej infraštruktúry snaží nájsť riešenie v spolupráci s geológmi.