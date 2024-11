Zimná terasa v oddychovej lokalite Banisko poslúži na štúdium

Brezno 7. novembra (TASR) - Jednou z najviac vyhľadávaných relaxačných lokalít v Brezne je oddychová zóna na Banisku, ktorá je východiskovým bodom na druhú najvyššiu vyhliadkovú vežu na Slovensku. Ponúka turisticky atraktívnu zvernicu, historický ovocný sad, malé vodné plochy, cyklotrasy, náučné chodníky, altánky či interaktívne hracie prvky. Najnovšie už aj zimnú prestrešenú terasu, ktorú sa breznianskej samospráve podarilo vybudovať vďaka dotácii z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vo výške 50.000 eur.



Ako mesto informovalo na svojom webe, zámerom bolo v tejto časti mesta vytvoriť priestor, ktorý by turistom poskytoval útočisko pred nepriaznivým počasím a zároveň bol vhodný na vzdelávanie a štúdium priamo v prírode počas celého roka.



"Priestor zimnej terasy, ktorá je presklená, uzatvárateľná a vykurovaná, bude slúžiť predovšetkým na vyučovacie účely našich materských, základných a stredných škôl v oblasti lesnej pedagogiky, včelárstva, vodného hospodárstva, ichtyológie a ďalších odborov, ale aj ako zázemie pre obdobné stretnutia a aktivity našich seniorov a širokej verejnosti," konštatoval primátor Brezna Tomáš Abel.



Ako dodal, blízkosť historického ovocného sadu predurčuje toto miesto napríklad na prednášky a diskusie s odborníkmi či organizovanie výstav, na ktorých by pestovatelia mohli odprezentovať plody svojich záhrad.



"Prínos z realizácie projektu pocítia všetci obyvatelia mesta, vrátane detí školského veku či seniorov. Vo výraznej miere prispeje k zatraktívneniu priestoru pre aktívne trávenie voľného času, k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacej činnosti priamo v prírode a k rozšíreniu doplnkovej infraštruktúry, ktorej súčasťou je napríklad aj nabíjacia stanica pre elektrobicykle," doplnila vedúca odboru riadenia projektov magistrátu Milada Šimkovičová.



Podľa primátora v tejto lokalite sú naplánované i ďalšie projekty vrátane veľkej vodnej nádrže so starým historickým mlynom a rovnako projekt cyklotrasy, vďaka ktorému by sa mala zrevitalizovať stará cesta.



"Postupne napredujeme od jedného projektu k druhému. Nezávisí to vždy len od nás, ale aj od toho, ako sa nám darí získavať externé zdroje. Uvidíme, čo všetko sa nám v najbližšom období podarí," uzavrel Abel.