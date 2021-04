Zimná údržba chodníkov a ciest stála Košice štyri milióny eur

Košice 29. apríla (TASR) – Mesto Košice stála túto sezónu zimná údržba chodníkov a ciest štyri milióny eur. V porovnaní s predchádzajúcou zimou je to takmer o milión eur viac. Tvrdí, že napriek nárastu ušetrili, a to prostredníctvom adopcie chodníkov. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Pod zvýšenie sa podľa neho podpísalo aj množstvo chodníkov, na ktorých museli zabezpečiť zimnú údržbu. Kým v roku 2018 to bolo 120 kilometrov, po takzvanej chodníkovej novele od roku 2019 narástla ich dĺžka na 230 kilometrov a počas uplynulej zimy to bolo 420 kilometrov chodníkov. Vodiči sypačov a ďalších mechanizmov, ktoré zabezpečujú zimnú údržbu, absolvovali dokopy 162.000 kilometrov, čo je takmer dvojnásobný medziročný nárast. Počet výjazdov bol medziročne vyšší o 60 percent, čo sa odzrkadlilo aj na množstve posypového materiálu. Použitých 9660 ton predstavuje 45 percentný nárast oproti minulému roku.



„Táto sezóna zimnej údržby bola minimálne o tretinu náročnejšia, nielen čo do výšky finančných zdrojov, ale aj všetkých ďalších ukazovateľov. Zimná údržba podľa schváleného operačného plánu končí 30. marca, tento rok sme však posledný posyp košických ulíc po snežení mali až 14. apríla,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček s tým, že nezaznamenali sťažnosti na neskoré výjazdy či zanedbanie služieb.



Mesto tvrdí, že napriek nárastu ušetrilo peniaze vďaka spusteniu aplikácie Zimná údržba. Chodníky si za finančnú odmenu adoptovalo dokopy 544 ľudí, čo predstavuje viac ako 90 percent z chodníkov, ktoré na to boli vhodné. Podľa koordinátora tohto projektu Petra Berinštera sa novinka ujala - priniesla aj zrýchlenie odpratávania chodníkov a kvalitnejšie vyčistenie mnohých úsekov. V projekte chcú pokračovať, na budúci rok sa plánuje zvýšenie počtu ponúkaných chodníkov, ale premiérovo aj schodísk. Aplikáciou podľa magistrátu inšpirovali aj ďalšie samosprávy.



Celý projekt adopcie chodníkov vrátane nákladov na vývoj aplikácie, odmien a nákladov na posypový materiál, stál mesto viac ako 250.000 eur. Ak by si rovnaké služby objednali od firmy, ktorá zimnú údržbu vykonáva, podľa mesta by to stálo okolo 550.000 eur.