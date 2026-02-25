< sekcia Regióny
Zimná údržba je v Detve náročnejšia ako v minulej sezóne
Autor TASR
Detva 25. februára (TASR) - Aktuálna zimná údržba ciest a chodníkov v Detve je v porovnaní s rovnakým obdobím sezóny 2024/2025 o niečo náročnejšia. Dôvodom sú najmä výkyvy teplôt, ktoré spôsobovali opakované sneženie a tvorbu poľadovice. TASR o tom v stredu informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že doteraz robili zimnú údržbu počas 30 dní. Zatiaľ spotrebovali približne 320 ton posypového materiálu a 100 ton posypovej soli. „Na sklade sa momentálne nachádza približne 100 ton štrkodrvy a 30 ton posypovej soli,“ podotkol.
Ako ďalej uviedol, miestne technické služby preventívny posyp nevykonávajú. „Posyp realizujú na základe pokynov dispečerskej služby, ktorá priebežne monitoruje stav komunikácií a v prípade potreby nariaďuje výjazdy,“ objasnil.
Mesto Detva sa na aktuálnu zimnú sezónu pripravilo v štandardnom režime, tak ako po minulé roky. Na tento výkon v rozpočte vyčlenili sumu 100.000 eur. Údržbu zabezpečujú pracovníci Technických služieb Detva, ktorých kapacity posilňujú aj takzvaní aktivační pracovníci. „Technické vybavenie, ktoré je počas zimy nasadzované, vrátane mechanizmov a techniky na posyp či pluhovanie, je v gescii technických služieb mesta,“ pripomenul hovorca.
V rámci správy mesta počas zimnej sezóny zabezpečujú údržbu približne 176 kilometrov ciest a 49 kilometrov chodníkov. „Úlohou je zabezpečiť ich zjazdnosť a priechodnosť v čo najkratšom čase po vzniku poveternostných javov,“ zdôraznil. Samospráva pripomína, že čistenie ciest od snehovej vrstvy niekedy komplikujú aj vodiči a obyvatelia, keď nechávajú svoje autá zaparkované na uliciach.
