Zimná údržba v Dubnici nad Váhom má byť plynulejšia a efektívnejšia

Dubnica nad Váhom 21. novembra (TASR) - Zimná údržba ciest a chodníkov v Dubnici nad Váhom by počas nesledujúcej zimnej sezóny mala byť plynulejšia a efektívnejšia. Ovplyvniť by to mala nová technika, prejazdnejšie ulice vďaka novým pravidlám parkovania, ale aj meniaci sa charakter zím. Myslí si to riaditeľka Technických služieb mesta (TSM) Dubnica nad Váhom Vladimíra Klačanská.



TSM sú na sneženie a výraznejšie mrazy podľa riaditeľky dobre pripravené. "Máme naskladnený materiál, pripravené mechanizmy s posýpacími nadstavbami a radlicami, schválený operačný plán zimnej údržby a sme v neustálej pohotovosti v rámci monitoringu predpovedí počasia i stavu komunikácií," dodáva.



Už minulý rok si technické služby pri údržbe premiérovo vyskúšali dve nové vozidlá. Ide o veľké nákladné a dve menšie vozidlá. Disponujú viacerými nadstavbami a slúžia v letných mesiacoch na zametanie, čistenie vpustí a polievanie a v zime na zimnú údržbu. Väčšie vozidlo sa používa na cestné komunikácie, menšie na užšie chodníky.



Tento rok bude do zimnej údržby zapojených 15 kusov kolesovej ručnej techniky a 30 zamestnancov. Na sklade je pripravených 300 ton posypovej soli a 65 ton kameniva.



Radnica upozorňuje, že mesto vykonáva zimnú údržbu na cestných komunikáciách a chodníkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve. Nevykonáva ju na súkromných pozemkoch či komunikáciách, ani na ulici Obrancov mieru (cesta I/61), ktorá je v starostlivosti Slovenskej správy ciest.