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Zimná údržba v Košiciach sa začala, prvé sypače sú už na cestách
Podľa mesta dispečing zimnej údržby nepretržite monitoruje situáciu vzhľadom na výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred výskytom poľadovice.
Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - Zimná údržba ciest v Košiciach sa začala a prvé sypače sa zameriavajú na kopcovité oblasti. Ako informovalo mesto Košice na sociálnej sieti, motoristi mohli prvý sypač zaregistrovať v nočných hodinách pri ceste na Jahodnú, kde posypal vozovku vo vybraných zákrutách.
„Dnes predpoludním vyslal dispečing zimnej údržby sypače na zabezpečenie zimnej údržby do kopcovitých terénov v smere na Kavečany, Bankov a Jahodnú, kde slabo prší a teploty sa tam blížia k bodu mrazu,“ dodalo mesto s tým, že cesty v horských oblastiach mesta sa aktuálne posypávajú zmesou soli a drvy.
Podľa mesta dispečing zimnej údržby nepretržite monitoruje situáciu vzhľadom na výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred výskytom poľadovice. V prípade zhoršenia počasia je dispečing pripravený okamžite vyslať do ulíc ďalšie mechanizmy.
„Dnes predpoludním vyslal dispečing zimnej údržby sypače na zabezpečenie zimnej údržby do kopcovitých terénov v smere na Kavečany, Bankov a Jahodnú, kde slabo prší a teploty sa tam blížia k bodu mrazu,“ dodalo mesto s tým, že cesty v horských oblastiach mesta sa aktuálne posypávajú zmesou soli a drvy.
Podľa mesta dispečing zimnej údržby nepretržite monitoruje situáciu vzhľadom na výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred výskytom poľadovice. V prípade zhoršenia počasia je dispečing pripravený okamžite vyslať do ulíc ďalšie mechanizmy.