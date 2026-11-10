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Zimná údržba v Košiciach sa začala, prvé sypače sú už na cestách

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Podľa mesta dispečing zimnej údržby nepretržite monitoruje situáciu vzhľadom na výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred výskytom poľadovice.

Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - Zimná údržba ciest v Košiciach sa začala a prvé sypače sa zameriavajú na kopcovité oblasti. Ako informovalo mesto Košice na sociálnej sieti, motoristi mohli prvý sypač zaregistrovať v nočných hodinách pri ceste na Jahodnú, kde posypal vozovku vo vybraných zákrutách.

Dnes predpoludním vyslal dispečing zimnej údržby sypače na zabezpečenie zimnej údržby do kopcovitých terénov v smere na Kavečany, Bankov a Jahodnú, kde slabo prší a teploty sa tam blížia k bodu mrazu,“ dodalo mesto s tým, že cesty v horských oblastiach mesta sa aktuálne posypávajú zmesou soli a drvy.

Podľa mesta dispečing zimnej údržby nepretržite monitoruje situáciu vzhľadom na výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred výskytom poľadovice. V prípade zhoršenia počasia je dispečing pripravený okamžite vyslať do ulíc ďalšie mechanizmy.

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