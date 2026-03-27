Tohtoročná zimná údržba v Trnavskom kraji patrila k najnáročnejším
Cestári zrealizovali viac ako 1370 výjazdov.
Autor TASR
Trnava 27. marca (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) má za sebou mimoriadne intenzívny priebeh zimnej údržby. Podľa vývoja počasia a rozsahu zásahov bola naposledy porovnateľne náročná zima pred desiatimi rokmi. Mechanizmy najazdili v končiacej sa zimnej sezóne medziročne o 49.000 kilometrov viac. Spotreba posypovej soli vzrástla o viac ako 2500 ton. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Cestári zrealizovali viac ako 1370 výjazdov. „Udržiavali župné cesty druhej a tretej triedy, ako aj štátne cesty prvej triedy na základe objednávky v celkovej dĺžke približne 1900 kilometrov,“ dodala krajská samospráva. Definitívne ekonomické vyhodnotenie zimnej údržby bude známe po jej oficiálnom ukončení 31. marca, očakáva sa však suma na úrovni 4,8 milióna eur.
V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide o výrazný nárast výkonov. „Oproti minuloročnej sezóne najazdili mechanizmy o 49.000 kilometrov viac. Spotreba posypovej soli vzrástla o viac ako 2500 ton a spotreba soľankového roztoku o 150.000 litrov. Pri samotných výkonoch sypania a kombinovaného sypania s pluhovaním evidujeme takmer o 25.000 kilometrov viac než v minulom roku,“ ozrejmil TTSK.
Rozdiel je zrejmý aj v počte výjazdov. K rovnakému obdobiu v sezóne 2024/2025 vykonali cestári 672 výjazdov, zatiaľ čo v aktuálnej sezóne ich bolo k 23. februáru 1371. Najnáročnejším dňom bol 13. január so 141 výjazdmi v rámci kraja. „Zatiaľ čo minulá sezóna priniesla 15 snehových a dva ľadové dni, aktuálna zima zaznamenala 34 snehových a osem ľadových dní, čo výrazne zvýšilo nároky na zásahy v teréne,“ doplnila krajská samospráva.
Predseda TTSK Jozef Viskupič poukázal na to, že cestári riešili sťažené podmienky operatívne a s maximálnym nasadením. Vyzdvihol prínos novej techniky. „Zvýšený počet snehových a ľadových dní potvrdzuje, že išlo o mimoriadne intenzívnu zimu. Napriek tomu sa nám podarilo zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy na komunikáciách v správe kraja,“ doplnil riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský. Aktuálne sa krajskí cestári sústredia na odstraňovanie výtlkov a postupnú opravu poškodených úsekov. Venujú sa aj úprave okolia ciest od konárov.
Cestári zrealizovali viac ako 1370 výjazdov. „Udržiavali župné cesty druhej a tretej triedy, ako aj štátne cesty prvej triedy na základe objednávky v celkovej dĺžke približne 1900 kilometrov,“ dodala krajská samospráva. Definitívne ekonomické vyhodnotenie zimnej údržby bude známe po jej oficiálnom ukončení 31. marca, očakáva sa však suma na úrovni 4,8 milióna eur.
V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide o výrazný nárast výkonov. „Oproti minuloročnej sezóne najazdili mechanizmy o 49.000 kilometrov viac. Spotreba posypovej soli vzrástla o viac ako 2500 ton a spotreba soľankového roztoku o 150.000 litrov. Pri samotných výkonoch sypania a kombinovaného sypania s pluhovaním evidujeme takmer o 25.000 kilometrov viac než v minulom roku,“ ozrejmil TTSK.
Rozdiel je zrejmý aj v počte výjazdov. K rovnakému obdobiu v sezóne 2024/2025 vykonali cestári 672 výjazdov, zatiaľ čo v aktuálnej sezóne ich bolo k 23. februáru 1371. Najnáročnejším dňom bol 13. január so 141 výjazdmi v rámci kraja. „Zatiaľ čo minulá sezóna priniesla 15 snehových a dva ľadové dni, aktuálna zima zaznamenala 34 snehových a osem ľadových dní, čo výrazne zvýšilo nároky na zásahy v teréne,“ doplnila krajská samospráva.
Predseda TTSK Jozef Viskupič poukázal na to, že cestári riešili sťažené podmienky operatívne a s maximálnym nasadením. Vyzdvihol prínos novej techniky. „Zvýšený počet snehových a ľadových dní potvrdzuje, že išlo o mimoriadne intenzívnu zimu. Napriek tomu sa nám podarilo zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy na komunikáciách v správe kraja,“ doplnil riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský. Aktuálne sa krajskí cestári sústredia na odstraňovanie výtlkov a postupnú opravu poškodených úsekov. Venujú sa aj úprave okolia ciest od konárov.