Zimné slávnosti Hornonitria odprezentujú ľudovú kultúru a jej prejavy
Autor TASR
Nitrianske Pravno 26. januára (TASR) - Zimné slávnosti Hornonitria opäť odprezentujú ľudovú kultúru a jej prejavy vo fašiangovom i pôstnom období. Už 22. ročník cyklu podujatí potrvá od 30. januára do 22. marca a uskutoční sa vo viacerých obciach pravnianskej doliny v okrese Prievidza. TASR o tom informovalo Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi.
„Slávnosti sú ojedinelým projektom, ktorý do jedného celku spája sedem tematických podujatí. Cieľom je ponúknuť tradičnú kultúru obyvateľom a návštevníkom obcí pravnianskej doliny počas zimných mesiacov,“ načrtlo RKC s tým, že vďaka projektu sa darí mapovať, zachovávať a šíriť ľudovú kultúru.
Prvým podujatím Zimných slávností Hornonitria bude vernisáž výstavy Chladná krása 30. januára v priestoroch Obecného úradu v Nitrianskom Pravne. Vystavovať bude drotár Tibor Bartoš z Nedožier-Brezian a nožiar Ľuboš Píš z Kanianky, ich diela si tam návštevníci budú môcť pozrieť do 27. februára.
Spevácke skupiny spolkov karpatských Nemcov, ktoré pôsobia na území pravnianskej doliny, sa stretnú 31. januára v Partizánskom dome v Malinovej na podujatí Súzvuky, kultúrny dom v Tužine bude 7. februára zase dejiskom 33. ročníka Zimných slávností folklóru, ktoré návštevníkom ponúknu tradičnú fašiangovú zábavu.
Dom kultúry v Poluvsí bude 21. februára hostiť 25. ročník Pamätnice Jozefa Strečanského, poslaním podujatia je uchovanie pamiatky na folkloristu Strečanského a vyhľadávanie talentovaných hudobníkov inštrumentalistov - neprofesionálnych interpretov ľudových piesní a ich prezentácia pred verejnosťou. Tohtoročný program podujatia Pre hriechy sveta umučený, ktoré bude 21. marca v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Pravenci, bude venovaný duchovnej hudbe pôstneho obdobia a umeleckému prednesu.
Zimné slávnosti Hornonitria ukončí spojené podujatie Deň detského folklóru a Majstri pravnianskej doliny v spoločenskej sále Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch 22. marca.
Organizátormi slávností sú RKC v Prievidzi, občianske združenie Hornonitrie a obce pravnianskej doliny.
