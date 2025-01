Zimné slávnosti Hornonitria opäť odprezentujú folklór počas zimy

Poruba 28. januára (TASR) - Zimné slávnosti Hornonitria opäť odprezentujú ľudovú kultúru a jej prejavy vo fašiangovom a pôstnom období. Už 21. ročník tradičného cyklu podujatí potrvá od 30. januára do 16. marca a uskutoční sa vo viacerých obciach regiónu. TASR o tom informovalo Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi.



"Cieľom tohto ojedinelého projektu, ktorý spája do jedného celku sedem tematicky príbuzných podujatí, je ponúkať tradičnú kultúru obyvateľom a návštevníkom obcí pravnianskej doliny počas zimných mesiacov," uviedlo RKC. Poslaním slávností je podľa neho mapovanie, zachovávanie a šírenie ľudovej kultúry ako nášho cenného dedičstva po predkoch.



Zimné slávnosti Hornonitria otvorí výstava Písané niťou 30. januára v kultúrnom dome v Porube, súčasťou vernisáže bude uvedenie knihy o ľudovom a meštianskom odievaní Tradičný odev Hornonitria od kolektívu autorov pod vedením Radky Tarabčíkovej. Výstava potrvá do 14. februára.



Kultúrny dom Pravenec bude 1. februára dejiskom 32. ročníka Zimných slávností folklóru, na ktorom folklórne kolektívy predstavia fašiangové zvyky. Spevácke skupiny spolkov karpatských Nemcov sa predstavia 8. februára v kultúrnom dome v Kľačne, 15. februára sa v kultúrnom dome v Poluvsí uskutoční 24. ročník Pamätnice Jozefa Strečanského. Zimné slávnosti Hornonitria budú pokračovať 22. februára stretnutím detských folkloristov a remeselníkov s ľudovoumeleckými výrobkami na podujatí Deň detského folklóru a Majstri pravnianskej doliny v kultúrnom dome v Tužine.



Posledným podujatím Zimných slávností Hornonitria bude program Pre hriechy sveta umučený 16. marca v Kostole mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Nitrianskom Pravne. Pašiové divadelné predstavenie predvedie Folklórna skupina Sielnica z Lazian.



Organizátormi slávností sú RKC v Prievidzi, občianske združenie Hornonitrie a obce pravnianskej doliny.