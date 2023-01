Zimné slávnosti Hornonitria ponúknu kultúru počas fašiangov i pôstu

Nitrianske Pravno 24. januára (TASR) - Fašiangové i pôstne obdobie v obciach pravnianskej doliny na hornej Nitre bude opäť patriť Zimným slávnostiam Hornonitria. V poradí 19. ročník slávností od 3. februára do 26. marca už tradične ponúkne cyklus siedmich podujatí venovaných ľudovej kultúre regiónu. TASR o tom informovala Martina Richter z Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi.



"Cieľom tohto ojedinelého projektu, ktorý spája do jedného celku sedem tematicky príbuzných podujatí, je nielen doplnenie ponuky kvalitnej kultúry pre obyvateľov a návštevníkov obcí pravnianskej doliny, ale i mapovanie, zachovávanie a šírenie ľudovej kultúry ako nášho cenného dedičstva po predkoch," skonštatovala Richter.



Zimné slávnosti otvoria 3. februára v Nitrianskom Pravne, súčasťou otvorenia bude vernisáž diel keramikára a majstra Ústredia ľudovej umeleckej výroby Rastislava Haronika pri príležitosti jeho životného jubilea. Výstavu si na obecnom úrade budú môcť záujemcovia pozrieť do 24. marca.



Pravenec bude hostiť 4. februára 30. ročník Zimných slávností folklóru a ponúkne tradičné fašiangové zvyky, 12. februára sa v Kľačne uskutočnia Súzvuky venované speváckym spolkom karpatských Nemcov. Pamiatku folkloristu Jozefa Strečanského pripomenie pamätnica 18. februára v Poluvsí, v Malinovej sa 4. marca stretnú remeselníci na akcii Majstri pravnianskej doliny. Pašiové a duchovné piesne zaznejú 12. marca v Kostole povýšenia Svätého Kríža vo Chvojnici. Deň detského folklóru sa uskutoční 26. marca v Nedožeroch-Brezanoch.



Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý ho podporil z verejných zdrojov.