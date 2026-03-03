< sekcia Regióny
Zimnú sezónu na klzisku v mestskom parku v Košiciach ukončili
Magistrát pripomína, že počas tohtotýždňových jarných prázdnin si záujemcovia môžu bezplatne zakorčuľovať v tréningovej hale Steel arény.
Autor TASR
Košice 3. marca (TASR) - Zimnú sezónu na klzisku v košickom mestskom parku v nedeľu (1. 3.) ukončili. Mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice tak urobila takmer po troch mesiacoch jeho prevádzky. Ľadová plocha bola pre návštevníkov otvorená od 6. decembra minulého roka, počas sezóny ju využilo viac ako 10.500 korčuliarov. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.
„Rozhodnutie o ukončení prevádzky súvisí s očakávaným výrazným oteplením, keď denné teploty prekročia 13 stupňov Celzia a nočné mrazy ustanú. Za takýchto podmienok už nie je možné klzisko efektívne udržiavať,“ uvádza.
Magistrát pripomína, že počas tohtotýždňových jarných prázdnin si záujemcovia môžu bezplatne zakorčuľovať v tréningovej hale Steel arény. Takzvaná jarná korčuľovačka trvá denne v čase od 13.00 h, a to do piatka (6. 3.).
Kapacita ľadovej plochy je obmedzená na 250 osôb naraz, organizátori preto odporúčajú prísť s časovým predstihom. Podujatie je súčasťou programu jarných prázdnin, ktorý pripravilo mesto spolu so svojimi partnermi.
„Rozhodnutie o ukončení prevádzky súvisí s očakávaným výrazným oteplením, keď denné teploty prekročia 13 stupňov Celzia a nočné mrazy ustanú. Za takýchto podmienok už nie je možné klzisko efektívne udržiavať,“ uvádza.
Magistrát pripomína, že počas tohtotýždňových jarných prázdnin si záujemcovia môžu bezplatne zakorčuľovať v tréningovej hale Steel arény. Takzvaná jarná korčuľovačka trvá denne v čase od 13.00 h, a to do piatka (6. 3.).
Kapacita ľadovej plochy je obmedzená na 250 osôb naraz, organizátori preto odporúčajú prísť s časovým predstihom. Podujatie je súčasťou programu jarných prázdnin, ktorý pripravilo mesto spolu so svojimi partnermi.