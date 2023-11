Zimnú sezónu na Liptove otvoria 2. decembra

Demänovská Dolina 16. novembra (TASR) - Zimnú sezónu 2023/24 v regióne Liptov otvoria 2. decembra v lyžiarskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách. Otvorenie sa bude niesť vo folklórnom štýle. Pre TASR to uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



"Pod vrcholom Chopka nás čaká okrem prvej lyžovačky aj najvyššie položená módna prehliadka tradičných folklórnych krojov z Liptova a Horehronia. Upriamime pozornosť aj na to, že je pred nami svetová zima, keďže 20. a 21. januára sa v Jasnej konajú preteky Svetového pohára žien," priblížila Šarafínová.



Bezplatná doprava skibusmi začne na Liptove premávať od 22. decembra. Autobusy do Jasnej budú premávať zo záchytného parkoviska na začiatku Demänovskej doliny v 15-minútových intervaloch. Do strediska sa bude možné odviezť aj z obidvoch vodných parkov, z Liptovského Mikuláša, a tiež z Liptovského Jána.



Uplynulú zimu v regióne hodnotia ako vydarenú, očakávania od tej nadchádzajúcej sú podľa Šarafínovej veľké. "Pevne veríme, že k nám prídu nielen slovenskí, ale aj zahraniční návštevníci a budeme mať úspešnú sezónu," dodala.