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Zimnú sezónu na Liptove otvorili na novej zjazdovke v Jasnej
Nová zjazdovka sa začína na Lukovej vo výške 1670 metrov nad morom, je dlhá dva kilometre a široká 40 metrov.
Autor TASR
Demänovská Dolina 28. novembra (TASR) - Zimná sezóna na Liptove ponúkne novú zjazdovku v najväčšom stredisku na Slovensku, návrat Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien či rozšírené možnosti večerného lyžovania. Sezónu v regióne otvorili v sobotu v Jasnej na novej zjazdovke Rodinná. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu, marketing a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová.
„Na novú rodinnú zjazdovku v Jasnej lyžiari čakali takmer desať rokov. Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku tak rozširuje svoju ponuku o trať určenú predovšetkým menej zdatným lyžiarom a rodinám s deťmi,“ spomenula Šarafínová.
Nová zjazdovka sa začína na Lukovej vo výške 1670 metrov nad morom, je dlhá dva kilometre a široká 40 metrov. Do života ju prvou jazdou symbolicky uviedla bývalá česká reprezentantka, majsterka sveta v slalome z roku 2007 a bronzová medailistka z olympiády vo Vancouveri Šárka Strachová.
Jasná tak bude po novom ponúkať 52 kilometrov zjazdoviek na severnej a južnej strane Chopka. „K novinkám tejto zimy patrí aj rozšírená ponuka večerného zasnežovania. Výnimočnosť tejto zimy podčiarkne tiež návrat Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien do Jasnej po troch rokoch. V januári 2027 sa tak na Chopku opäť predstavia najlepšie lyžiarky sveta a Slovensko a Liptov sa dostanú do centra pozornosti medzinárodnej športovej verejnosti,“ povedal riaditeľ strediska Jasná Tomáš Kozáčik.
Riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková doplnila, že aj v novej zimnej sezóne bude na Liptove fungovať sieť bezplatných skibusov, ktoré uľahčia návštevníkom presun za lyžovaním. „Premávať budú od 19. decembra do 29. marca 2027, vrátane veľkonočných sviatkov. V hlavnej sezóne budú spoje zo záchytného parkoviska do Jasnej odchádzať každých 15 minút. Lyžiari sa do strediska dostanú pohodlne aj z Liptovského Trnovca, Liptovského Mikuláša vrátane obľúbenej Tatralandie, Liptovského Jána či Bešeňovej,“ spresnila. Bezplatná skibusová doprava bude zabezpečená aj do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo z Ružomberka.
„Po lyžovačke čakajú na návštevníkov Liptova termálne vodné parky, wellness, relaxačné centrá, svetelné parky a tradičná gastronómia. V zime je veľkým ťahákom aj návšteva Vlkolínca. Milovníci aktívnej zimy si môžu vychutnať aj freeride možnosti, zatiaľ čo mestá a obce regiónu lákajú na zimnú atmosféru, kultúrny program či svetelnú výzdobu,“ priblížila Šarafínová.
Predseda predstavenstva OOCR a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč avizoval, že novinkou tohtoročných vianočných trhov v Liptovskom Mikuláši bude aj klzisko pod holým nebom priamo na námestí, otvoria ho 11. decembra, v prevádzke zostane až do 7. marca 2027.
„Oslavy otvorenia zimnej sezóny patrili v prvý deň lyžovačky aj zážitkom a regionálnej atmosfére. Na Bielej Púti v Jasnej vyrástli stany regiónov Liptov a Horehronie, kde na návštevníkov čakali ležadlá, bylinkový čaj z Liptova, ľudová hudba, Liptovskí zbojníci, medovníkový workshop, buchty zo Zbojskej a ďalšie sprievodné atrakcie,“ dodala Šarafínová.
„Na novú rodinnú zjazdovku v Jasnej lyžiari čakali takmer desať rokov. Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku tak rozširuje svoju ponuku o trať určenú predovšetkým menej zdatným lyžiarom a rodinám s deťmi,“ spomenula Šarafínová.
Nová zjazdovka sa začína na Lukovej vo výške 1670 metrov nad morom, je dlhá dva kilometre a široká 40 metrov. Do života ju prvou jazdou symbolicky uviedla bývalá česká reprezentantka, majsterka sveta v slalome z roku 2007 a bronzová medailistka z olympiády vo Vancouveri Šárka Strachová.
Jasná tak bude po novom ponúkať 52 kilometrov zjazdoviek na severnej a južnej strane Chopka. „K novinkám tejto zimy patrí aj rozšírená ponuka večerného zasnežovania. Výnimočnosť tejto zimy podčiarkne tiež návrat Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien do Jasnej po troch rokoch. V januári 2027 sa tak na Chopku opäť predstavia najlepšie lyžiarky sveta a Slovensko a Liptov sa dostanú do centra pozornosti medzinárodnej športovej verejnosti,“ povedal riaditeľ strediska Jasná Tomáš Kozáčik.
Riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková doplnila, že aj v novej zimnej sezóne bude na Liptove fungovať sieť bezplatných skibusov, ktoré uľahčia návštevníkom presun za lyžovaním. „Premávať budú od 19. decembra do 29. marca 2027, vrátane veľkonočných sviatkov. V hlavnej sezóne budú spoje zo záchytného parkoviska do Jasnej odchádzať každých 15 minút. Lyžiari sa do strediska dostanú pohodlne aj z Liptovského Trnovca, Liptovského Mikuláša vrátane obľúbenej Tatralandie, Liptovského Jána či Bešeňovej,“ spresnila. Bezplatná skibusová doprava bude zabezpečená aj do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo z Ružomberka.
„Po lyžovačke čakajú na návštevníkov Liptova termálne vodné parky, wellness, relaxačné centrá, svetelné parky a tradičná gastronómia. V zime je veľkým ťahákom aj návšteva Vlkolínca. Milovníci aktívnej zimy si môžu vychutnať aj freeride možnosti, zatiaľ čo mestá a obce regiónu lákajú na zimnú atmosféru, kultúrny program či svetelnú výzdobu,“ priblížila Šarafínová.
Predseda predstavenstva OOCR a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč avizoval, že novinkou tohtoročných vianočných trhov v Liptovskom Mikuláši bude aj klzisko pod holým nebom priamo na námestí, otvoria ho 11. decembra, v prevádzke zostane až do 7. marca 2027.
„Oslavy otvorenia zimnej sezóny patrili v prvý deň lyžovačky aj zážitkom a regionálnej atmosfére. Na Bielej Púti v Jasnej vyrástli stany regiónov Liptov a Horehronie, kde na návštevníkov čakali ležadlá, bylinkový čaj z Liptova, ľudová hudba, Liptovskí zbojníci, medovníkový workshop, buchty zo Zbojskej a ďalšie sprievodné atrakcie,“ dodala Šarafínová.