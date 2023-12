Zimnú sezónu na Liptove otvorili s rekordným snehovým prírastkom

Demänovská Dolina 2. decembra (TASR) - Dlhé roky si na Liptove v úvode zimy nepamätajú takú bohatú snehovú nádielku, aká pripadla v uplynulých dňoch. Pri príležitosti otvorenia zimnej sezóny to v sobotu pre TASR uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Lyžovačku odštartovali na 20 kilometroch upravených zjazdových tratí v Jasnej. Do sezóny v regióne vstupujú s veľkými očakávaniami.



"Hlavným lákadlom zimnej dovolenky na Liptove je, samozrejme, lyžovačka, ale našou výhodou oproti iným regiónom a destináciám je, že ponuku tvoria aj iné zimné aktivity a športy. K nim patrí aj kúpanie sa v termálnych vodách, na ktoré je Liptov obzvlášť bohatý," povedala Šarafínová. Dodala, že nezabúdajú ani na folklórne tradície. Aj preto túto zimu podľa jej slov stavili na krásu slovenských krojov, ktoré počas slávnostného otvorenia predstavili vo výške cez 2000 metrov nad morom.



Tamojšia organizácia cestovného ruchu očakáva, že v najväčšej miere ovplyvní sezónu v Jasnej aj na Liptove svetový pohár v zjazdovom lyžovaní v januári 2024. Prvky liptovského folklóru sú aj súčasťou podujatia v podobe trofejí či darčekov. "Od zimnej sezóny máme veľké očakávania. Garancia snehu je u nás na Liptove až päť mesiacov, a to od decembra do apríla, a na malom teritóriu sa u nás sústreďuje veľa atrakcií. Okrem domácich Slovákov radi privítame aj dovolenkárov z Poľska, Česka a Maďarska, ale aktívne oslovujeme Pobaltie, Rumunsko a tiež Veľkú Britániu, odkiaľ už lietajú do Popradu dve letecké spoločnosti," vymenovala Šarafínová. Uviedla, že dopyt je najmä po ubytovaní v blízkosti lyžiarskych svahov a, samozrejme, v období svetového pohára.



V prvý deň lyžovačky v Jasnej otvorili 20 kilometrov zjazdoviek, čo sa v minulosti ešte nestalo. Podľa riaditeľa strediska Jiřího Trumpeša je to výsledok investícií do technického zasnežovania a takisto skoršieho nástupu ochladenia a sneženia. "Vďaka tomu máme na zjazdovkách v priemere 60 centimetrov technického a prírodného snehu. Poveternostné podmienky prajú, takže zasnežujeme ďalej, a postupne budú pribúdať ďalšie sprístupnené kilometre zjazdoviek na severnej aj južnej strane Chopka," potvrdil.