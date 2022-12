Zimnú turistickú sezónu na Liptove otvorila lyžiarka Petra Vlhová

Demänovská Dolina 3. decembra (TASR) – Novú zimnú turistickú sezónu na Liptove otvorila v sobotu pod Chopkom v Nízkych Tatrách olympijská medailistka Petra Vlhová. V regióne tak odštartovali prvú lyžovačku tejto zimy na Slovensku.



"V novej zimnej sezóne sme plní očakávaní. Veríme, že nás podporia domáci Slováci, ale aj zahraniční návštevníci. Nájdu u nás nielen profesionálne upravované svahy, ale aj viac zasnežovaných trás aj novú lanovku," povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Ján Blcháč. Zdôraznil, že dúfajú v potvrdenie pozície regiónu Liptov ako druhého najnavštevovanejšieho na Slovensku.



Z prieskumu medzi ubytovateľmi podľa liptovskej OOCR vyplýva, že o zimnú sezónu je na Liptove záujem. "Nárast cien služieb nie je taký dramatický, ako je nárast vstupných nákladov. Lyžovačka s ubytovaním a doplnkovými službami u nás na Slovensku teda stále vychádza lacnejšie ako v Alpách či Dolomitoch," povedala riaditeľka OOCR Darina Bartková. Podotkla, že zvýšený dopyt je najmä o ubytovanie v blízkosti lyžiarskych svahov.



Rodáčka z Liptova Petra Vlhová po sobotňajšej ceremónii odchádza do talianskeho Sestriere na ďalšie preteky svetového pohára žien. Lyžiarom v stredisku odkázala, že najlepšou prevenciou pred úrazom na zjazdovke je lyžovať pokojne. "Netreba to preháňať, lebo keď sa človek priveľmi teší, vtedy sa môže niečo pokaziť. Treba si to užiť v pokoji, nikomu nič neutečie," povedala.