Zimnú údržbu majú obce Veľká Ves nad Ipľom a Želovce vo svojej réžii

Veľká Ves nad Ipľom 5. decembra (TASR) - Zimnú údržbu zabezpečujú obce Veľká Ves nad Ipľom a Želovce vo Veľkortíšskom okrese vo svojej réžii. Týka sa to ľudí a aj techniky. TASR o tom samosprávy informovali vo svojich stanoviskách.



Starosta Veľkej Vsi nad Ipľom Ladislav Kerata dodal, že disponujú vlastnou technikou - traktorom s radlicou a traktorovou kosačkou s radlicou. Vedia zabezpečiť odpratanie miestnych komunikácií v dĺžke približne tri kilometre i chodníky v celkovej dĺžke približne 1,5 kilometra. Techniku obsluhuje starosta obce, pretože iných zamestnancov okrem jednej administratívnej pracovníčky nemajú. "Dočistenie schodísk a menších plôch robia dvaja až traja aktivační pracovníci, ktorí sú poučení, že v prípade sneženia majú ráno prísť do práce," objasnil. Veľká Ves nad Ipľom má na zimnú údržbu pre sezónu 2024/2025 vyčlenených 300 eur. Podľa Keratu však všetko závisí od počasia. "Ak bude treba viac, použijeme viac finančných prostriedkov," zdôraznil.



Obec Želovce v okrese Veľký Krtíš má v správe približne 13 kilometrov ciest. "Skúsenosti z uplynulých rokov nám však ukazujú, že sme nepotrebovali zabezpečovať zimnú údržbu. Neevidujeme žiadne snehové kalamity či záveje," uviedla pre TASR starostka Mária Rechová. Doplnila, že vlani počas zimy dvakrát odhŕňali sneh. Podľa nej však majú pripravený posypový materiál. "Keď už je treba zabezpečovať zimnú údržbu, používame na to traktor s pluhom. Už je však starý a podľa potreby ho opravujeme," zhrnula s tým, že slúži aj na celoročnú údržbu zelene v Želovciach.



Ako ďalej starostka poznamenala, chodníky majú na úseku približne dva kilometre. "Jeden zamestnanec to zabezpečí ručne posypovým materiálom, ako i schody pri vstupe do budovy obecného úradu," uzavrela.