Zimnú údržbu na R1 Via Pribina zabezpečuje 34 operátorov

Nitra 1. januára (TASR) - Plynulú premávku v zimnom období na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina zabezpečuje 34 operátorov v pohotovosti. Tímy Via Pribina a Via Pribina Operations v Stredisku správy a údržby Selenec pri Nitre sa nepretržite starajú o 52 kilometrov rýchlostnej cesty, informovala Via Pribina, ktorá rýchlostnú cestu prevádzkuje.



"Počasie neustále monitorujeme a reagujeme už pri prvých náznakoch sneženia. Odstraňovanie snehu sa začína do 30 minút od začiatku sneženia, no často reagujeme ešte rýchlejšie. Prioritou je čistá a bezpečná vozovka," uviedla Via Pribina.



Stredisko správy a údržby má k dispozícii 14 zimných vozidiel. Vozový park zahŕňa snežné pluhy, sypače soli a postrekovače soľanky, ktoré pokrývajú celú cestu. Pripravených je 1200 ton soli. Rezervy soli sú uložené v štyroch silách a skladoch, pripravené sú na okamžité použitie s možnosťou ich dopĺňania podľa potreby.



Počas aktuálnej zimnej sezóny pribudlo na R1 Via Pribina 3370 metrov snehových zábran, ktoré sú strategicky umiestnené tak, aby chránili cestu pred navievaním snehu.



Novinkou sú moderné pevné zábrany, ktoré zabraňujú tvoreniu závejov na komunikáciách tým, že zadržujú sneh v mieste zábran. Cestu pred návejmi snehu chránia aj protihlukové steny v dĺžke 32 kilometrov.