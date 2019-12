Zimnú údržbu v Bratislave zabezpečí viac strojov, bude i viac ľudí

Bratislava 2. decembra (TASR) - Viac strojov i ľudí, ale aj súčinnosť jednotlivých zložiek a efektívnejšie riadenie. Hlavné mesto SR sľubuje pozitívne zmeny pri tohtoročnej zimnej údržbe.



Hovorca Bratislavy Peter Bubla v tejto súvislosti informoval, že počas tohtoročnej zimy bude k dispozícii na odhŕňanie snehu 40 multikár a malotraktorov, v minulom roku ich bolo len 11. "Výrazne sa zvyšuje aj počet pracovníkov, ktorí sa starajú o ručné dočistenie komunikácií, zo 65 v minulom roku narástol ich počet pre tohtoročnú zimnú údržbu na 147," spresnil.



Mesto pripravilo viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť na kritických úsekoch. "Na dlhšie úseky rajónov sme pridelili dva sypače, aby bolo odhŕňanie snehu efektívnejšie. Veľkosť rajónov, do ktorých je pre účely zimnej údržby rozdelená Bratislava, sme zmenili tak, aby sypače boli rovnomernejšie vyťažené," uviedol hovorca. Na kopcovité úseky bude navyše vyčlenený aj ďalší dodatočný stroj, ktorý bude komunikáciu odhŕňať nepretržite, až do odvolania.



Zmeny sa týkajú aj prostriedkov MHD. "Všetky budú mať na hnacej náprave kvalitné pneumatiky so zimnou klasifikáciou, tzv. alpský symbol a s maximálnou výškou dezénu 17 mm," oznámil Bubla. Hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová zároveň uistila, že vo vozidlách MHD pred prichádzajúcim zimným obdobím skontrolovali systém kúrenia a ventilátorov vykurovacích telies.



"Do operačného plánu je tiež zaradené čistenie tratí elektrických dráh od snehu či námrazy na celom území mesta. Na zabezpečenie zjazdností tratí MHD a trakčného vedenia budú v nočných hodinách v prípade potreby nasadené námrazové vozidlá," povedala. V prípade celomestského zásahu na čistenie zastávok MHD, ktoré má DPB v správe, pracovníci dopravcu zabezpečia podľa jej slov i schodnosť priľahlých priechodov pre chodcov, ak sú súčasťou električkovej trate.



Mesto personálne posilnilo aj mestský dispečing zimnej údržby. DPB bude tiež operatívne posilňovať nočné zmeny pre prípadné odstraňovanie porúch, ktoré sa v súvislosti s nízkymi teplotami v ranných hodinách môžu vyskytnúť pred výjazdom vozidiel na denné spoje.