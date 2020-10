Zimnú údržbu v Košickom kraji zabezpečí viac strojov

Košice 22. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) je pripravený na údržbu ciest v zimnej sezóne, ktorá sa oficiálne začína 1. novembra. Vozový park krajskej správy ciest doplnili štyri nové sypače, ktorých bude celkovo 70, ako aj stroje na prepravu materiálu. Informoval o tom vo štvrtok predseda KSK Rastislav Trnka.



"Počas októbra prebieha dopĺňanie zásob skladov posypovou soľou v objeme 1730 ton a pribudne aj približne 5000 ton inertného materiálu, ktorý znižuje šmykľavosť vozovky v prípade snehovej pokrývky. Počas zimy budeme materiál priebežne dokupovať v závislosti od poveternostných podmienok," uviedol Trnka.



Päť stredísk Správy ciest KSK sa bude starať o 1914 kilometrov ciest II. a III. triedy, ako aj 289 kilometrov ciest I. triedy v okresoch Michalovce, Rožňava, Trebišov a sčasti aj Košice - okolie na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest (SSC) a Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Cestári budú v zimnej sezóne v pohotovosti nonstop.



Správa ciest má k dispozícii 70 sypačov s radlicami, 23 nakladačov, 21 traktorov s radlicami, šesť nákladných vozidiel, päť snehových fréz či tri traktory so snehovými frézami. Zimná údržba stojí kraj v priemere približne 4,5 milióna eur v závislosti od výkonov a poveternostných podmienok.



S prípravou Operačného plánu zimnej údržby ciest KSK začali cestári v lete, prerokovali ho so zástupcami polície, okresných úradov či hasičov. "V pláne je zahrnutá údržba cestnej siete, ktorá je rozdelená do troch skupín, a to podľa poradia údržby v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Zahŕňa aj pracoviská, z ktorých sa bude zimná údržba ciest vykonávať, sídla dispečingov, lehoty zásahov, ako aj úseky, ktoré sú v zime neudržiavané alebo tie, na ktorých je zákaz chemického posypu," konštatoval riaditeľ SC KSK Anton Trišč.



Zimné výkony budú riadené z piatich dispečingov a vodiči budú vysielaní na zásahy zo 14 zimných pracovísk v kraji. Okrem toho v Košiciach bude počas zimnej sezóny zriadený informačný dispečing ako služba pre médiá, verejnosť, políciu a záchranné zložky.



Sneh už stihol potrápiť cestárov, keď minulý týždeň nasnežilo vo vyššie položených miestach Slovenského raja. Niekoľko dní boli pre všetku dopravu zatvorené horské priechody Súľová a Úhorná, a to pre silný vietor, ťažký sneh a popadané stromy.