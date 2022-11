Zimnú údržbu v košickom samosprávnom kraji zabezpečia aj nové stroje

Košice 3. novembra (TASR) – Pripravenosť na nadchádzajúcu zimnú údržbu ciest potvrdil Košický samosprávny kraj (KSK). Zabezpečovať ju bude najmenej 70 kusov techniky vrátane nových mechanizmov, ktoré postupne nahrádzajú starú techniku. Krajská správa ciest už má dodaných desať nových traktorov s radlicami a šesť sypačov, ako aj ďalšie prídavné zariadenia, informoval vo štvrtok KSK.



"Najstaršie sypače, ktoré zabezpečovali zimnú údržbu, majú viac ako 50 rokov. Obnova vozového parku preto už bola viac ako nevyhnutná. Vďaka novým zmluvám na obnovu strojov a zariadení bude v priebehu najbližšieho roka dodaných na jednotlivé strediská Správy ciest (SC) Košického samosprávneho kraja 73 kusov techniky vrátane bagrov, traktorov s nadstavbami na kosenie či nakladačov," uviedol generálny riaditeľ SC KSK Anton Trišč.



Sklady krajskej správy ciest sú aktuálne naplnené 10.000 tonami posypovej soli. Celkovo na túto zimu krajskí cestári zazmluvnili dodanie 13.000 ton tejto soli. V priemere sa počas zimnej sezóny spotrebuje 11.000 ton posypového materiálu. Keďže najnáročnejšie na zimnú údržbu sú horské priechody Úhorná, Grajnár či Poráč, najviac posypovej soli je podľa kraja naskladnených v strediskách na Gemeri a Spiši. "Teší nás, že aj pri náraste cien na trhu s posypovou soľou sa ju Správe ciest KSK podarilo nakúpiť najlacnejšie zo všetkých správcov na Slovensku, a to za 148 eur za tonu. Na porovnanie, priemerná cena voľne loženej posypovej soli na nadchádzajúcu sezónu sa pohybuje na úrovni približne 175 eur. Znamená to, že pri tomto nákupe sme ušetrili viac ako 350 000 eur," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Zimná údržba ciest sa oficiálne začala 1. novembra a potrvá do konca marca. SC KSK sa počas nej bude starať o zjazdnosť takmer 2200 kilometrov ciest najmä II. a III. triedy. Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest (SSC) a Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) sa stará aj o 284 kilometrov rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Zimnú údržbu zabezpečuje z piatich stredísk v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov. Online zábery z horských priechodov môžu vodiči sledovať na webe SC KSK. Dopravnú situáciu kraj naživo monitoruje na úsekoch Sedlo Grajnár, Súľová, Poráč, Stratená, Štós, Dobšinský kopec, Dargov, Soroška, Mlynky, Kojšov, Roštársky kopec či Folkmársky kopec.