Zimnú údržbu v Trnave má na štyri roky na starosti spoločnosť CS
Autor TASR
Trnava 25. novembra (TASR) - Zimnú údržbu ciest, chodníkov a cyklochodníkov v Trnave má počas najbližších štyroch rokov na starosti spoločnosť CS. Uspela vo verejnom obstarávaní. Finančný limit za plnenie zákazky počas tohto obdobia je stanovený na 3,78 milióna eur. Vyplýva to z rámcových dohôd na poskytnutie služby zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.
Zákazka bola rozdelená na dve časti - jedna zahŕňa prevažne západnú polovicu mesta, druhá východnú. V oboch predložila víťaznú ponuku spoločnosť CS. Celkovo ide o údržbu takmer 260 kilometrov chodníkov alebo cyklochodníkov a 240 kilometrov cestných komunikácií (vrátane plôch parkovísk a námestí).
Zimná údržba v Trnave je zabezpečovaná v zmysle operačného plánu zimnej údržby. Centrálny dispečing a zimnú údržbu centrálnej zóny vykonávajú Mestské služby mesta Trnava. Cesty prvej triedy vo vlastníctve štátu a cesty druhej a tretej triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) udržiava Správa a údržba ciest TTSK.
