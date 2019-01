Zimnú údržbu v Žiline zabezpečujú aj aktivační pracovníci a firmy

Primátor Žiliny Peter Fiabáne rokuje s bytovými družstvami, ktoré komunikujú s domovými dôverníkmi jednotlivých bytových domov a prisľúbili pomoc a spoluprácu pri údržbe chodníkov.

Žilina 10. januára (TASR) – Dvadsať kusov techniky nasadila na údržbu žilinských ulíc spoločnosť Žilinské komunikácie, ktorá pre mesto zabezpečuje zimnú údržbu. Zjazdnosť ciest zabezpečujú aj externé dodávateľské firmy prostredníctvom ďalších 27 mechanizmov a pri dočisťovaní pomáhajú tiež aktivační pracovníci. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Doplnila, že prioritne sa čistia ulice a cesty v centre mesta a na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD), v rámci druhej zóny sa vykonáva zimná údržba na sídliskách a napokon prichádzajú na rad mestské časti. "Pri pokojnom počasí stíhame odhrabať miestne komunikácie od snehu, problém však nastáva pri zvýšenej intenzite sneženia, ako tomu bolo v posledných dňoch. Mechanizmy a cestári v takýchto prípadoch nestíhajú upravovať cesty všade a včas. A hoci máme pomerne dosť techniky, časy sa predlžujú, máme sklzy a nestíhame upraviť kritické úseky," uviedol vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Žiline Peter Rolko.



Prioritou je podľa neho zabezpečenie zjazdnosti ciest, a potom nasleduje údržba chodníkov. "Čo sa týka chodníkov, hlavné trasy upravujeme v rámci možností, postupne robíme i ďalšie, menej frekventované chodníky. Novela zákona nám priniesla povinnosť údržby 220 kilometrov chodníkov, a na to, žiaľ, nemáme ani technickú, ani personálnu kapacitu. Robíme teda aspoň maximum na frekventovaných chodníkoch a zabezpečujeme priechodnosť pri zastávkach MHD," doplnil Rolko.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne rokuje podľa Zigovej s bytovými družstvami, ktoré komunikujú s domovými dôverníkmi jednotlivých bytových domov a prisľúbili pomoc a spoluprácu pri údržbe chodníkov. "Chcel by som ubezpečiť, že robíme všetko pre to, aby sme nepriaznivý stav zlepšili. Využívame nielen naše kapacity, ale hľadáme pomoc všade, kde sa dá. Na začiatku týždňa sme vykonali kontrolu zimnej údržby a prijali sme niektoré opatrenia aspoň na zmiernenie kritickej situácie. Sme si vedomí, že sa to deje pomalšie, preto budem rád, keď nám budú nápomocní aj obyvatelia. Či už pri čistení chodníkov pri svojich domoch, alebo aspoň nahlásením kritických úsekov na dispečing. Zároveň si veľmi vážim občanov, ktorí udržujú chodníky v okolí svojich obydlí a rád by som sa im za túto pomoc poďakoval," povedal Fiabáne.



"Žilinská radnica už eviduje viaceré podnety a sťažnosti na stav chodníkov. Vedenie mesta preto hľadá operatívne riešenia. Pre zimnú údržbu je zriadená dispečersko-spravodajská služba v nepretržitej prevádzke. Obyvatelia môžu nahlasovať svoje podnety týkajúce sa zimnej údržby na číslach 041/5091523 alebo 041/5652371," uzavrela hovorkyňa mesta Žilina.