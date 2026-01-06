< sekcia Regióny
Zimný areál je otvorený skôr, korčuľovať na jazere sa ešte nedá

Autor TASR
Banská Bystrica 6. januára (TASR) - Areál zimných športov v priestoroch plážového kúpaliska v Banskej Bystrici sa od svojho oficiálneho otvorenia počas uplynulého víkendu teší vysokej návštevnosti bežkárov či rodín s deťmi. Od utorka je malý bežkársky okruh a svah na sánkovanie otvorený už skôr, od 7.00 do 20.00 h. Na sociálnej sieti o tom informovala mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES).
„Konečne sme sa dočkali poriadneho mrazu, čo sa hneď prejavilo na veľkom množstve vyrobeného technického snehu. Snežné delá sme presunuli na veľký okruh a teplota nám umožňuje zatiaľ zasnežovať nepretržite aj počas dňa,“ uviedol ZAaRES.
V prevádzke je zatiaľ svah na sánkovanie či bobovanie, okruh pre bežkárov aj so stopou na klasiku v dĺžke asi 350 metrov a priestor na výučbu bežkovania. Korčuľovať na jazere sa zatiaľ nedá.
„Ešte tomu dáme pár dní, keďže sme čerpali vodu presne z lokalít, kde sa plánuje jazero sprístupniť. V piatok (9. 1.) skontrolujeme ľad a ak dosiahne potrebnú hrúbku, cez víkend by sa mohlo korčuľovať,“ upozornil ZAaRES.
Areál je prístupný bezplatne a neplatí sa ani za parkovanie.
