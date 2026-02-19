< sekcia Regióny
Zimný beh Vis Vitalis v Štúrove spôsobí dočasné dopravné obmedzenia
Autor TASR
Štúrovo 19. februára (TASR) - Mesto Štúrovo upozorňuje motoristickú verejnosť na dočasné uzávery časti ciest v meste v nedeľu 22. februára. Dôvodom dopravných obmedzení bude šiesty ročník Zimného behu Vis Vitalis, informovala radnica.
Bežecká trať má tvar srdca, jej dĺžka je tri kilometre. Viesť bude ulicami Hlavná, Bocskaiho, Dolná, Kossuthova a Svätého Štefana s návratom na pešiu zónu. Dočasné uzávery budú platiť v čase od 12.00 do 13.15 h a budú riadne označené dočasným dopravným značením.
Na podujatí sa očakáva približne 450 bežcov nielen zo Štúrova, ale aj z okolitých obcí, slovenských i maďarských miest. Organizátorom podujatia je Občianske združenie Vis Vitalis klub a mesto Štúrovo.
