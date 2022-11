Zimný festival zvykov a obyčají priblíži vianočné tradície na Gemeri

Rožňava 15. novembra (TASR) - Po dvojročnej odmlke sa do Rožňavy opäť vracia zimný festival zvykov a obyčají s názvom Rok na Gemeri. Okrem tvorivých dielní či workshopov verejnosti prinesie i slávnostný program Vianoce na Gemeri, v rámci ktorého predstaví zvyky a tradície regiónu. TASR o tom informoval marketingový manažér Gemerského osvetového strediska (GOS) Róbert Šimko.



"Návštevníci sa môžu tešiť na tvorivé dielne a workshopy pre deti, ako aj pre dospelých, výstavu ľudovoumeleckých výrobkov z Košického kraja či veselý koncert ľudových pesničiek pre deti a mládež Fidlikanti deťom," priblížila riaditeľka GOS Helena Novotná. Ako dodala, pripravený je aj deň otvorených dielní a výročný program folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy s názvom Život ľudský gemerský, ktorý skupina uvedie pri príležitosti svojho 25. jubilea.



Podujatie uzavrie slávnostný program Vianoce na Gemeri, ktorý odprezentuje tradície regiónu v predvianočnom a vianočnom období. Do galavečera je zapojených 12 kolektívov i jednotlivci, ktorí divákom priblížia ondrejovské zvyky, výrobu luciového stolčeka spojenú s poverami, prípravy vianočného stola, ozdobovanie stromčeka, koledovanie súboristov a detí či legendárne gubajčiarenie.



Zimný festival Rok na Gemeri sa uskutoční od 23. do 26. novembra v Dome tradičnej kultúry Gemera a divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra v Rožňave. Podujatie má v Rožňave už viac ako štvrťstoročnú tradíciu a koná sa pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.