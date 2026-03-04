< sekcia Regióny
Zimný Grape festival na Kubínskej holi spojí hudbu s lyžovačkou
Novinkou tohto ročníka je zavedenie vstupného, ktoré má zabezpečiť udržateľnosť a kvalitu celého podujatia.
Autor TASR
Dolný Kubín 4. marca (TASR) - Zimný Grape festival na Kubínskej holi počas 6. a 7. marca spojí hudbu s lyžovačkou. Dva dni zimného Grape festivalu prinesú hudobný program, v rámci ktorého sa predstavia interpreti z domácej scény a po prvýkrát aj zahraničný headliner - britský drum and bassový producent 1991. TASR o tom informovala marketingová špecialistka strediska Patrícia Jaššová.
Na festivale sa ďalej predstaví aj skupina Para, Porsche Boy a Wen, Changing Faces, VEC, Tono S., Supa, RudeBoys Radio, Yanko Kral a Hugo Hypetrain, Paxy, Haf a Mišo Turza a ďalší. Organizátori podujatia priblížili, že počas festivalu nebudú chýbať ani športové aktivity ako skialpový výstup na Vrcholovku a slalom pre snowboardistov aj lyžiarov. Vo festivalovom areáli budú partnerské zóny, veľký vyhrievaný gastro stan, street food prevádzky či možnosť testovania snowboardov.
Novinkou tohto ročníka je zavedenie vstupného, ktoré má zabezpečiť udržateľnosť a kvalitu celého podujatia. „Zimný Grape sa koná priamo v areáli lyžiarskeho strediska, ktoré je počas festivalu v plnej prevádzke. To kladie vyššie nároky na organizáciu, bezpečnosť aj technické zabezpečenie celého podujatia. V roku 2026 navyše prinášame rozšírený hudobný program vrátane zahraničného mena, čo ďalej zvyšuje kvalitu a atraktivitu festivalu,“ dodal riaditeľ strediska Kubínska Vladimír Klocok.
