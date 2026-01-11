< sekcia Regióny
Zimný lesnícky prechod z Kremnice do Zvolena bol po rokoch na bežkách
Podujatie organizovalo Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Klub slovenských turistov.
Autor TASR
Kremnica/Zvolen 11. januára (TASR) - Viac ako 40 nadšencov zimnej turistiky sa v sobotu (10. 1.) vydalo približne na 25 kilometrov dlhú trasu tradičného zimného lesníckeho prechodu z Kremnice do Zvolena. Aktuálne snehové podmienky dovolili, že v poradí 48. ročník podujatia mohli účastníci absolvovať aj na bežkách.
„Trasa v dĺžke 25 až 27 kilometrov prechádzala južnou stranou Kremnických vrchov,“ priblížil za organizátorov Jozef Capuliak. Jej začiatok bol na železničnej stanici v Kremnici, pokračovala cez Kremnický štós a Kremnický štít na chatu Hostinec, kde na účastníkov čakal guláš a teplý čaj.
„Po občerstvení na chate Hostinec, ktorá sa nachádza na hrebeni Kremnických vrchov, sme pokračovali smerom na sedlo Tri kríže a ďalej smerom na juh, na Sielnickú Poľanu - Brestová až do Kováčovej,“ dodal Capuliak s tým, že v cieli opäť čakalo na turistov občerstvenie.
Capuliak dodal, že po siedmich rokoch boli podmienky vhodné na absolvovanie celej trasy na bežeckých lyžiach. Našli sa však aj účastníci, ktorý prechod prešli pešo. Podujatie malo podľa Capuliaka ako vždy veľmi dobré ohlasy. „V prvom rade to nie sú preteky, ale prechod. Človek má čas zastaviť sa, pokochať sa peknou zimnou prírodou,“ skonštatoval s tým, že k tomu patria aj družné rozhovory.
Capuliak dodal, že prvý ročník sa uskutočnil v januári 1978, odvtedy sa konal s výnimkou roka 2021, keď platili kovidové opatrenia, každý rok.
