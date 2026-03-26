Zimný štadión v Dolnom Kubíne hostil benefičný hokejový turnaj hasičov
Autor TASR
Dolný Kubín 26. marca (TASR) - Zimný štadión v Dolnom Kubíne hostil počas utorka (24. 3.) a stredy (25. 3.) benefičný hokejový turnaj hasičov o pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Na športovo-charitatívnom podujatí si hasiči z rôznych regiónov Slovenska zmerali sily na ľade, aby pomohli dobrej veci. Mesto Dolný Kubín o tom informovalo na webe.
Na podujatí sa podarilo vyzbierať 3520 eur. Peniaze boli priamo počas vyhodnotenia turnaja odovzdané Matejovi, ktorý trpí Duchennovou svalovou dystrofiou a vyzbierané prostriedky pomôžu pri jeho liečbe. Návštevníci prispeli priamo na mieste prostredníctvom QR kódu alebo prostredníctvom zbierky Daruj kúsok zdravia.
„Krásnym gestom sa prezentoval aj najlepší strelec turnaja Lukáš Gurčík, ktorý sa rozhodol venovať svoju streleckú trofej Matejovi,“ uviedlo Prezídium HaZZ, ktoré v spolupráci s Krajským riaditeľstvom (KR) HaZZ v Žiline turnaj organizovalo.
Víťazmi podujatia sa stali hasiči z KR HaZZ Žilina. Na druhom mieste skončilo mužstvo z KR HaZZ Košice a tretí skončili hasiči z KR HaZZ Prešov.
