Zimný štadión v Dúbravke zrekonštruovali za 800-tisíc eur

Bratislava 14. augusta (TASR) - Zimný štadión v bratislavskej Dúbravke prešiel výraznou rekonštrukciou. Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci so Správou telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR (STaRZ) a klubom HOBA Bratislava, ktorý na štadióne pôsobí, zrekonštruoval ľadovú plochu a strojovňu zimného štadióna v celkovej hodnote 800-tisíc eur.



"Počas uplynulej sezóny sme na výstavbu nových ľadových plôch a obnovu existujúcej infraštruktúry vynaložili necelých 5 miliónov eur. Sme radi, že sa podarilo vynoviť aj štadión v Dúbravke. Bezpečnosť detí a vhodné prostredie na rozvoj hráčskych zručností i osobností malých hokejistov sú pre nás dôležité. Prajem všetkým hokejistom v klube HOBA Bratislava aj korčuliarom na Harmincovej veľa úspechov v novej sezóne,“ uviedol pre web hockeyslovakia.sk prezident SZĽH Miroslav Šatan.



Zimný štadión na Harmincovej ulici v bratislavskej Dúbravke bol v zlom technickom stave. Aj preto na ňom v decembri 2019 vypukol požiar, pri ktorom zhorela strojovňa. Z dôvodu bezpečnosti a času potrebného na naliehavú opravu bol uzatvorený na konci roka 2022. STaRZ prispela na rekonštrukciu sumou viac ako 600-tisíc eur, SZĽH pridal ďalších 200-tisíc. Zúčastnené strany podpísali zmluvu o rekonštrukcii zimného štadióna v Dúbravke v októbri 2022.



"Som hrdý, že STaRZ takto úspešne zvládla za zhruba osem mesiacov komplexný, veľmi náročný projekt, a to bez akéhokoľvek meškania. Môžem povedať, že tento projekt de facto odvrátil časovanú bombu, ktorou bol pôvodný technický stav celého chladenia. Novučičká strojovňa s násobne menším množstvom NH3, ale i krásne namaľovaná ľadová plocha s logami hlavných partnerov projektu, a to Bratislava, hlavné mesto SR a SZĽH, je takto na nepoznanie,“ povedal riaditeľ organizácie STaRZ Ladislav Križan.