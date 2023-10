Zimný štadión Petra Bindasa v Gelnici otvára sezónu

Gelnica 6. októbra (TASR) - Mesto Gelnica v piatok otvára sezónu na ľade Zimného štadióna Petra Bindasa. Ako informoval primátor Dušan Tomaško na sociálnej sieti, v rámci nej plánujú zorganizovať niekoľko nových podujatí. Minulý rok museli pre výrazné zdraženie energií štadión predčasne zatvoriť.



Zimnú sezónu otvoria verejným korčuľovaním o 17.30 h. "Tento mesiac sme pripravili rôzne nové podujatia a verím, že budú mať čo najväčšiu návštevnosť. Napríklad 13. októbra chceme zorganizovať maratón na hokejovom štadióne. Začínali by sme od 8.00 h v spolupráci so základnou školou a materskými školami a snažili by sme sa, aby bol stále niekto na ľadovej ploche do 24.00 h. Bolo by to pre všetkých na úvod úplne bezplatne," spresnil s tým, že v druhej polovici mesiaca chystajú detskú diskotéku a 27. októbra zas Halloween na ľade.



Pripomenul, že mesto minulý rok muselo štadión zatvoriť pre vysoký nárast cien energií. Chladiarenské zariadenie vypli v novembri. Podľa Tomaška boli totiž faktúry za elektrickú energiu sedemnásobne vyššie oproti roku predtým. "Za mesiac október 2022 nám prišla faktúra 21.500 eur. Predtým sme mali na celú sezónu rozpočet 20.000 eur," povedal.



"Tohto roku som sa spolu s mestským zastupiteľstvom snažil nájsť finančné prostriedky, aby sme hokejový štadión udržali minimálne do polovice februára, ak sa nič nepredvídané nestane," dodal s tým, že ak bude návštevnosť podujatí vyššia, bude vyšší aj príjem a následne menšia strata za chod štadióna.