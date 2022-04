Zimný štadión v Prievidzi bude pre verejnosť otvorený aj cez Veľkú noc

Prievidza 14. apríla (TASR) - Zimný štadión v Prievidzi bude pre verejnosť otvorený aj počas veľkonočných sviatkov. Verejné korčuľovanie tam bude od štvrtka do nedele (17. 4.) vždy v popoludňajších hodinách. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Vo štvrtok bude môcť verejnosť využiť korčuľovanie od 14.30 do 15.45 h, v piatok od 14.00 do 15.15 h. V sobotu bude zimný štadión otvorený od 15.00 do 16.15 h a v nedeľu od 15.30 do 16.45 h.



Podrobný rozpis obsadenosti ľadovej plochy nájdu záujemcovia na stránke Technických služieb mesta Prievidza.