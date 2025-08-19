< sekcia Regióny
Zimný štadión v Senici prešiel údržbou, významnou investíciou je rolba
Autor TASR
Senica 19. august (TASR) - Zimný štadión v Senici je po plánovanej letnej odstávke opäť otvorený pre športovcov aj širokú verejnosť. Na štadióne sa v lete zrealizovali viaceré údržbové a technické práce. Významnou investíciou v objeme 147.000 eur je obstaranie novej rolby, ktorá bude správcovi zimného štadióna dodaná v druhej polovici septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
Tréningový proces hokejových klubov sa začal na štadióne v pondelok 11. augusta a od 13. augusta je ľadová plocha k dispozícii aj pre širokú verejnosť. „Priestor na verejné korčuľovanie je vytvorený dvakrát týždenne, zväčša v stredu a niektorý z víkendových dní,“ spresnila hovorkyňa. V období od 31. marca do 4. augusta sa zrealizovali na štadióne viaceré údržbové a technické práce. Okrem pravidelnej údržby išlo o práce na betónovej ploche a chladiacom systéme.
"Vykonané boli opravy skiel mantinelov a technických častí okolo ľadovej plochy. Prebehla aj oprava tribún, šatní, kanalizácie a zariadení kotolne. Servis sa dotkol aj elektrických rozvádzačov, chladiaceho média a techniky potrebnej na úpravu ľadu. Počas letného režimu fungovala od začiatku mája do polovice júla na štadióne in-line plocha," priblížila hovorkyňa.
Rekreačné služby mesta Senica, ktoré sú správcom štadióna, pripravujú výmenu strešnej krytiny na prevádzkovej budove a servis viacerých technických súčastí vrátane kompresorov, kotolne či úpravovne vody. Priebežne sa vykonávajú aj plánované revízie a servisná činnosť nevyhnutná pre bezproblémový chod zariadenia. "Mesto Senica má naplánovanú aj komplexnú modernizáciu chladiarenského zariadenia tohto športoviska v celkovom objeme približne 850.000 eur, pričom realizáciu tejto významnej investície chce pokryť z externých zdrojov prostredníctvom grantov a výziev," dodala Moravcová.
