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Zimný štadión v Žiari nad Hronom čaká modernizácia
Súčasťou projektu má byť aj dobudovanie šatní, telocvične či výmena panelov na multimediálnej LED kocke.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 19. júna (TASR) - Žiarsky zimný štadión čaká ďalšia modernizácia. Primátor Peter Antal informoval, že mestská spoločnosť Technické služby (TS) bola úspešná so svojou žiadosťou o dotáciu z Fondu na podporu športu, a tak na jeho ďalšie skvalitnenie získala viac ako 991.000 eur.
„Dotácia bude použitá najmä na vybudovanie veľkej fotovoltiky na kopci nad zimným štadiónom a ďalšie technické opatrenia v zimnom štadióne na zníženie energetickej náročnosti,“ uviedol Antal na sociálnej sieti s tým, že v pláne sú aj ďalšie veci potrebné na skvalitnenie tohto športového stánku.
Riaditeľ TS Igor Rozenberg už pri podávaní žiadosti avizoval, že na pozemkoch v blízkosti štadióna chcú osadiť fotovoltickú elektráreň s výkonom 250 kilowattov, ktorá má prispieť k energetickým úsporám pri jeho prevádzke a prevádzke ďalších mestských objektov. Súčasťou projektu má byť aj dobudovanie šatní, telocvične či výmena panelov na multimediálnej LED kocke.
„Dotácia bude použitá najmä na vybudovanie veľkej fotovoltiky na kopci nad zimným štadiónom a ďalšie technické opatrenia v zimnom štadióne na zníženie energetickej náročnosti,“ uviedol Antal na sociálnej sieti s tým, že v pláne sú aj ďalšie veci potrebné na skvalitnenie tohto športového stánku.
Riaditeľ TS Igor Rozenberg už pri podávaní žiadosti avizoval, že na pozemkoch v blízkosti štadióna chcú osadiť fotovoltickú elektráreň s výkonom 250 kilowattov, ktorá má prispieť k energetickým úsporám pri jeho prevádzke a prevádzke ďalších mestských objektov. Súčasťou projektu má byť aj dobudovanie šatní, telocvične či výmena panelov na multimediálnej LED kocke.