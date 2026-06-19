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Zimný štadión v Žiari nad Hronom čaká modernizácia

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Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Súčasťou projektu má byť aj dobudovanie šatní, telocvične či výmena panelov na multimediálnej LED kocke.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 19. júna (TASR) - Žiarsky zimný štadión čaká ďalšia modernizácia. Primátor Peter Antal informoval, že mestská spoločnosť Technické služby (TS) bola úspešná so svojou žiadosťou o dotáciu z Fondu na podporu športu, a tak na jeho ďalšie skvalitnenie získala viac ako 991.000 eur.

„Dotácia bude použitá najmä na vybudovanie veľkej fotovoltiky na kopci nad zimným štadiónom a ďalšie technické opatrenia v zimnom štadióne na zníženie energetickej náročnosti,“ uviedol Antal na sociálnej sieti s tým, že v pláne sú aj ďalšie veci potrebné na skvalitnenie tohto športového stánku.

Riaditeľ TS Igor Rozenberg už pri podávaní žiadosti avizoval, že na pozemkoch v blízkosti štadióna chcú osadiť fotovoltickú elektráreň s výkonom 250 kilowattov, ktorá má prispieť k energetickým úsporám pri jeho prevádzke a prevádzke ďalších mestských objektov. Súčasťou projektu má byť aj dobudovanie šatní, telocvične či výmena panelov na multimediálnej LED kocke.
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