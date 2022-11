Zimný štadión v Zlatých Moravciach od decembra otvoria pre verejnosť

Zlaté Moravce 25. novembra (TASR) – Zimný štadión v Zlatých Moravciach bude od decembra otvorený pre verejnosť. Podľa slov Mariana Pánika, prezidenta klubu HC Zlaté Moravce, ktorý štadión spravuje, bude zimný štadión otvorený od 7. decembra, verejné korčuľovanie bude druhý decembrový víkend. Ceny pre verejnosť ostanú nezmenené, potvrdil Pánik.



Dĺžka nadchádzajúcej sezóny sa podľa vyjadrenia Pánika nedá predpovedať, závisieť bude od ekonomických možností. "Chceli by sme ľad udržať do konca januára. V každom prípade bude najdlhšie štadión otvorený do konca februára," skonštatoval.



Štadión mal byť pôvodne otvorený začiatkom jesene. Pre vysoké ceny energií však zostal zatvorený a hrozilo, že tak zostane celú sezónu. "Jeho otvorenie aj na takéto kratšie obdobie je možné na základe poklesu cien elektriny a dohody s mestom Zlaté Moravce o poskytnutí mimoriadnej dotácie na podporu energetických výdavkov zimného štadióna," povedal Pánik.