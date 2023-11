Zimný Uprising prinesie vystúpenie jamajského hitmakera Capletona

Bratislava 3. novembra (TASR) - Zimný Uprising prinesie 12. novembra do bratislavského Majestic Music Clubu (MMC) vystúpenie jamajského hitmakera Capletona. V programe sú ďalší zahraniční hostia z Maďarska a interpreti z domácej scény. TASR o tom informoval za organizátorov festivalu Sveťo Moravčík.



Hlavná hviezda večera, jeden z najväčších jamajských hitmakerov Capleton, sa do Bratislavy vráti po desiatich rokoch. "Reggae a dancehallový umelec, známy tiež ako Prophet, King of Fyah alebo King Shango, sa zhostí pódia spolu so svojou kapelou The Prophecy Band," avizuje festival umelca, ktorý má na konte vyše 25 albumov a viacero hitov. Patria medzi ne napríklad skladby Jah Jah City, That Day Will Come, Who Dem, Raggy Road.



Na zimnej verzii festivalu nebude chýbať jamajský dub, džezová flauta a "smoky voice" speváčky Seny Dagadub, ktorá je aj členkou maďarskej kapely Irie Maffia. "Senu sme mali možnosť zažiť aj na letnom Uprisingu, a preto sa tešíme, že jej unikátny hlas si budú môcť fanúšikovia vychutnať v Bratislave znova," dodáva Moravčík.



Večer plný reggae, dancehallu a dubu odštartujú domáci MC's Pokyman a Ronald Weedman spolu s DJ Simple Sample.