Zipline dráha v Gombaseku je dokončená, vytvorí i nové pracovné miesta

Slavec 15. apríla (TASR) - Výstavba zipline dráhy v Gombaseku, miestnej časti obce Slavec v okrese Rožňava, je dokončená. Atrakciu plánujú sprístupniť počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny, vytvorí i nové pracovné miesta. Pre TASR to uviedol Péter Kocskovics z občianskeho združenia (OZ) Pre rozvoj Gombaseku.



"Stavebné práce už máme dokončené, teraz sa čaká na kolaudáciu. Akonáhle to bude skolaudované a všetko budeme mať schválené, budeme otvárať," zhrnul Kocskovics. Ako dodal, verí, že kolaudačný proces sa podarí ukončiť do júna.



Zipline dráha v Gombaseku má dĺžku približne 500 metrov, štartovacia stanica sa nachádza v tunajšom kempingovom areáli. Prostredníctvom atrakcie sa návštevníci dostanú ku koncovej stanici, ktorá sa nachádza pri pozostatkoch historického pavlínskeho kláštora. OZ v rámci zabezpečenia údržby a chodu dráhy plánuje vytvoriť minimálne dve nové pracovné miesta, atrakcia by pre verejnosť mala byť prístupná každý deň.



Celkové náklady na realizáciu zipline dráhy sa i pre zdražovanie cien v stavebníctve podľa Kocskovicsa nakoniec vyšplhali takmer na 300.000 eur. Projekt podporil sumou 200.000 eur Košický samosprávny kraj, zvyšok združenie hradilo z vlastných zdrojov. Od novej atrakcie si sľubuje zvýšenie atraktivity Gombaseku v oblasti cestovného ruchu i prilákanie nových návštevníkov.



Zakladajúcimi členmi OZ Pre rozvoj Gombaseku sú členovia OZ Sine Metu, ktoré v roku 2016 kúpilo tunajší kempingový areál a o rok neskôr aj areál pavlínskeho kláštora. Od tohto obdobia sa združenia venujú rekonštrukcii a modernizácii kempu i revitalizácii pozostatkov pavlínskeho kláštora.