Zišiel mimo cesty a zachytil chodca, čelí obvineniu
Polícia v Bardejove obvinila muža z ublíženia na zdraví a neposkytnutia pomoci
Autor TASR
Bardejov 25. februára (TASR) - Z trestného činu ublíženia na zdraví a z trestného činu neposkytnutia pomoci poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 52-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
K nehode medzi obcami Stebník a Stebnícka Huta došlo podľa jej slov koncom septembra minulého roka. Ako uviedla, 52-ročný muž napriek tomu, že nebol držiteľom príslušného vodičského oprávnenia, jazdil s osobným autom.
„Zišiel mimo cesty a zachytil 63-ročného chodca, označeného reflexným odevom a svietiacim čelovým svietidlom, kráčajúceho po okraji vozovky. Chodec pri dopravnej nehode utrpel viaceré ťažké zranenia, liečenie si vyžiadalo viac ako tri mesiace. Po nehode však vodič na mieste nezostal, pokračoval v jazde a nepresvedčil sa, či chodec nepotrebuje pomoc,“ uviedla Ligdayová s tým, že obvinený 52-ročný muž je stíhaný na slobode.
