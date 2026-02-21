Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Získajú stromy bezplatne, na výber je jabloň, hruška a slivka

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Cieľom projektu je podpora zelene, tradičných ovocných odrôd a skvalitnenie životného prostredia v záhradkárskych oblastiach mesta.

Autor TASR
Brezno 21. februára (TASR) - Mesto Brezno po niekoľkých rokoch opäť prichádza s výzvou pre záhradkárov Strom do domu. V jarnom období je určená pre majiteľov záhradiek v niektorej zo záhradkárskych oblastí Gliane, Čachovo, Padličkovo a Kuľbová. Záujemca získa do záhradky bezplatne jeden ovocný strom. Informovala o tom na webe breznianska samospráva.

K dispozícii budú tri druhy tradičných ovocných stromov, jabloň, hruška a slivka. Záujem o stromček treba nahlásiť do 8. marca. Formulár je zverejnený na webovej stránke mesta a k dispozícii v papierovej podobe vo vestibule mestského úradu.

„Tešíme sa, že táto aktivita sa už od roku 2022 stretáva s veľkým záujmom verejnosti. Aj preto bude mať tohtoročná výzva svoje pokračovanie. Na jeseň si o stromček môžu požiadať majitelia rodinných domov. Budem rád, keď sa prihlási čo najviac záujemcov a stromček obohatí ich záhradu,“ konštatoval na sociálnej sieti primátor Tomáš Abel.

Objednanie stromov podľa prejaveného záujmu a možností dodávateľa zabezpečuje mestská nezisková organizácia Brezno pre občanov.

Cieľom projektu je podpora zelene, tradičných ovocných odrôd a skvalitnenie životného prostredia v záhradkárskych oblastiach mesta. Strom v záhrade vytvára vhodnú mikroklímu, spevňuje pôdu a v neposlednom rade zvyšuje vlhkosť vzduchu. Okrem zlepšenia klímy v meste je pre radnicu nemenej dôležitá i radosť záhradkárov z nových ovocných stromov, ktorí si budú roky pochutnávať na ich plodoch.
.

