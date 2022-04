Živá krížová cesta v Prešove sa tento rok konala v tichosti

Prešov 15. apríla (TASR) - Tradičná živá krížová cesta sa tento rok na Veľký Piatok konala v tichosti. Cieľom organizátorov bolo pozvať ľudí k zamysleniam, aby nahradili hlučnosť davu meditáciou nad človekom dnešnej doby v kontexte Ježišovho utrpenia. Ako pre TASR uviedla Mária Putnocká z programového oddelenia Parku kultúry a oddychu v Prešove, návštevnosť tradičného podujatia bola porovnateľná s predošlými rokmi pred pandémiou.



Podujatie bolo príležitosťou na spoločné veľkopiatkové stíšenie sa, zamyslenie a symbolické spoluprežitie Kristovho utrpenia. "Musím povedať, že to bolo veľmi silné, možno ešte silnejšie, ako po minulé roky pred pandémiou. Ľudia celú tu myšlienku vnímali možno hlbšie, ako keby sa to hralo aj s replikami. Nikto nič nehovoril, Ježiš kráčal v obkľúčení vojakov a pri každom zo 14 zastavení sa púšťali nahraté také jeho vnútorné monológy," priblížila Putnocká.



V roku 2020 sa toto tradičné podujatie pre pandémiu nekonalo vôbec a vlani sa v súvislosti s opatreniami konalo len v online priestore. "Netušili sme, koľko ľudí príde po dvojročnej prestávke, návštevnosť určite pozitívne prekvapila. Odhadom mohlo prísť aj 2000 ľudí," dodala Putnocká.



Živá krížová cesta sa začala o 10. hodine na pešej zóne pred budovou mestského úradu a pokračovala Hlavnou ulicou a po Ulici Hurbanistov až do Záhrady umenia. Na jej príprave a realizácii sa podieľali Ján Jendrichovský ako Ježiš, dobrovoľníci z farnosti Prešov – Nižná Šebastová, Oáza – nádej pre nový život pod vedením rímskokatolíckeho farára Petra Gombitu, mesto Prešov a tamojší park kultúry a oddychu.