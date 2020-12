Živé betlehemy sprítomňujú ľuďom udalosť Kristovho narodenia

Prešov/Košice 23. decembra (TASR) – Živé betlehemy majú ľuďom priblížiť udalosť narodenia Ježiša Krista autentickým spôsobom. V minulosti ich organizovali viaceré farnosti a ľudia tak pri kostoloch mali možnosť vidieť jednotlivé postavy, ako aj zvieratá. Počas tohtoročných sviatkov od ich organizovania upustili, dôvodom je pandémia ochorenia COVID-19.



"Živé betlehemy nám sprítomňujú udalosť, keď Panna Mária spolu so svätým Jozefom našli útočisko v skromnej jednoduchej maštaľke, kde Panna Mária priviedla na svet Spasiteľa. Najväčšiu radosť zo živých betlehemov majú, samozrejme, malé deti, ktoré sa tešia z jednotlivých postáv. Nechýbajú v nich podľa tradície ani zvieratá, ako ani pastieri, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi," uviedol pre TASR kaplán Dómu svätej Alžbety v Košiciach Roman Haško.



Vo Farnosti Kráľovnej pokoja v časti Košice-Juh, kde v minulosti pôsobil, organizovali živý betlehem niekoľko rokov. Podieľala sa na ňom i Košičanka Adriana Čurajová. Ako povedala, zvieratá mali z útulku Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach, kde sa starajú o ľudí bez domova.



"Mali sme dve oslice a spočiatku aj dve kozičky. Tým však bolo v maštali tesno a vždy vykopli ohrady, tak napokon sme mali len oslice. Muži z farnosti z dosiek urobili maštaľ a jasličky naplnené senom. Mladí stvárňovali Máriu s Jozefom. Keďže bola zima, po pár hodinách sa striedali. Mamky sa zas postarali o teplý čaj a občerstvenie pre hostí z Oázy aj pre hercov," zaspomínala si Čurajová.



Podľa Haška živý betlehem organizujú viaceré farnosti v Košickej arcidiecéze. "V minulosti bol aj pri konkatedrále v Prešove, kde ho organizovali veriaci z Nižnej Šebastovej pod vedením ich vtedajšieho duchovného otca Petra Gombitu. Bola to viacročná tradícia a mali ho vo svojej farnosti i v samotnom meste," doplnil Haško.



"V tomto roku sme, žiaľ, museli aj my pristúpiť k tomu, že ani živý betlehem nemôže byť, pretože je to neprípustné. V niektorých častiach arcidiecézy sú aj sväté omše zakázané, lebo je zlá epidemiologická situácia," dodal Haško.