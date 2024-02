Živé IT projekty v Košiciach sa tento rok zamerali aj na tretí sektor

Košice 1. februára (TASR) - Slávnostným finále vo štvrtok vyvrcholil deviaty ročník projektu s názvom Živé IT projekty. Svoju štvormesačnú prácu v priestoroch knižnice Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) odprezentovalo 16 najlepších tímov. Prvenstvo si vyslúžila aplikácia, ktorá má zlepšiť vyhľadávanie na internete ľuďom s poruchami zraku či sluchu. TASR o tom zo združenia Košice IT Valley informoval Viktor Mitruk.



Projekt realizovaný Katedrou počítačov a informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) TUKE a klastrom Košice IT Valley poskytuje študentom možnosť vstúpiť do sveta reálnych IT projektov, pri ktorých ich vedú odborníci z praxe a akademického sveta. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo 34 subjektov a spolupracovalo s nimi spolu 200 študentov pod vedením 87 mentorov na 43 projektoch.



Úlohou študentov z Katedry počítačov a informatiky, Katedry kybernetiky a umelej inteligencie, Katedry technológií v elektronike TUKE, ako aj Ústavu informatiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo pomôcť tretiemu sektoru, mestu a samosprávam zlepšiť život v regióne. Výstupmi boli prevažne softvérové prototypy vrátane informačných systémov, webových stránok, mobilných aplikácií, cloudových riešení či inteligentných rozhraní. "Väčšina riešení bude reálne niekde použitá," priblížila prodekanka pre vzdelávanie z FEI Emília Pietriková.



Tím z Katedry počítačov a informatiky TUKE zvíťazil s projektom Hand gestures/braile search engine/AI chatbot. Pracovali na ňom so spoločnosťou IBM a Spojenou internátnou školou pre hlucho-slepé deti v Červenici. "Naša aplikácia vznikla s úmyslom zlepšiť vyhľadávanie na internete hlavne pre ľudí s poruchami zraku alebo sluchu. Zamerali sme sa najmä na posunky a hovorovú reč. Podobných aplikácií už existuje niekoľko, ale slovenský jazyk nie je nikde podporovaný. Jednou z možností vyhľadávania v našej aplikácii je ukazovanie znakov prstovej abecedy, ktorú sme obohatili o špeciálne znaky na vymazanie či odoslanie vstupu," vysvetlila Katarína Demčáková z víťazného tímu. Aplikácia by sa podľa autorov dala z posunkov rozšíriť o gestá, ktoré hluchí ľudia používajú.



Medzi súťažnými témami sa objavilo aj vytvorenie únikového alarmového systému pre zrakovo znevýhodnených, rezervačný systém pre jazykové školy, aplikácia na prehľad ihrísk a športovísk, projekt, ktorý by mal uľahčiť samospráve dodržiavanie pravidiel parkovania či prototyp aplikácie virtuálnej čakárne. Študenti tiež vylepšovali webový portál Východoslovenského múzea v Košiciach či geoportál Košického samosprávneho kraja.



Výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková hodnotí aktuálny ročník veľmi pozitívne. Vníma najmä posun k väčšiemu praktickému využívaniu projektov.