Živé IT projekty v Košiciach sa venovali oblasti AI

Košice 7. februára (TASR) - Aktuálne trendy v technológiách odrážali témy prác v poradí 10. ročníka súťaže Živé IT projekty. Najviac rezonovala umelá inteligencia, ale aj e-health, smart city či ekológia. Mnohé témy boli aj tento rok zamerané na pomoc regiónu východného Slovenska, informovala TASR za organizátorov Jana Beerová.



Do jubilejného ročníka sa zapojilo 34 subjektov a rekordný počet 330 študentov. Tí pracovali pod vedením 72 mentorov na 67 projektoch. Vo finále, ktoré sa konalo v utorok (4. 2.) v košickom Kulturparku, ocenili desať top projektov. Prvé miesto si odniesol tím Ortho Health, ktorý spolupracoval so spoločnosťou so špecializáciou na medicínske technológie. Podujatie zorganizovali Katedra počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) a Košice IT Valley.



"Vytvorili sme rehabilitačné zariadenie, ktoré nosí pacient počas cvičenia v domácom prostredí, na displeji vidí svoj aktuálny stav a po skončení sa údaje z cvičenia posielajú do databázy. Vďaka tomu je pacient motivovaný, pretože vidí svoj pokrok a lekár môže priebežne monitorovať stav pacienta," priblížila Zuzana Olinčáková z víťazného tímu. Ten počas vývoja konzultoval svoje riešenie aj s lekármi z praxe.



Živé IT projekty predstavujú podľa organizátorov výnimočný vzdelávací koncept, ktorý prepája spoluprácu univerzít a firiem. Výstupom sú spravidla softvérové prototypy zahŕňajúce informačné systémy, webové stránky, mobilné aplikácie, cloudové riešenia a inteligentné rozhrania. Študenti pod vedením mentorov z IT spoločností a zadávateľov z tretieho sektora a samospráv pracovali takmer pol roka na témach, ktoré nie sú len biznisovo, ale aj rozvojovo efektívne. Tento rok sa okrem Košického samosprávneho kraja (KSK) zapojilo aj mesto Prešov. "Študenti urobili obrovský kus práce a pomohli nám vytvoriť riešenie, ktoré nám veľmi pomôže. Ide o skenovanie dokumentov, ich analýzu a priraďovanie ku konkrétnej geolokácii," povedal prešovský primátor František Oľha.