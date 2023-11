Živé ryby budú v Žiline predávať na súkromných a prenajatých pozemkoch

Žilina 15. novembra (TASR) - V Žiline a blízkom okolí bude v decembri predávať živé ryby zhruba desať subjektov na svojich, prípadne na prenajatých pozemkoch. Združenie chovateľov rýb na Slovensku (ZCHRS) to uviedlo v reakcii na zákaz predaja sladkovodných rýb a kaprov na pozemkoch mesta Žilina, ktorý začal platiť v stredu na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN).



Združenie podotklo, že živé ryby sa na pozemkoch mesta Žilina nepredávajú už veľa rokov. "Ambulantný predaj živých rýb je pritom plne v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a samotní rybári a predajcovia sa snažia, aby podmienky predaja boli pre ryby čo najmenej stresujúce," uviedlo.



Predaj živých rýb na uliciach sa datuje podľa združenia od 60. rokov minulého storočia. "S nárastom produkcie rýb sa jej časť rybári pokúsili predávať ľudom prostredníctvom tzv. ambulantného predaja na predajných miestach. Táto atypická forma predaja má racionálnu podstatu v tom, že nie je možné vytvoriť ekonomicky a logisticky udržateľný spôsob predaja čerstvo spracovaných rýb. Z dôvodu, že prevažná časť kaprov z celoročnej produkcie sa na Slovensku spotrebuje počas piatich až siedmich dní," vysvetlilo.



Podotklo, že zástupcovia mesta Žilina toto obmedzenie s rybármi vopred neprediskutovali. "Vystúpili v médiách s informáciou, ktorá vzbudila u ľudí neistotu. Ale neinformovali ich, kde sa bude dať ryba v Žiline kúpiť. Preto chceme občanom odkázať, že združenie sa snaží urobiť maximum pre to, aby si každý mohol kúpiť kapra alebo pstruha na štedrovečerný stôl u našich členov. Pripravujeme informačnú kampaň k tradičným spôsobom chovu a predaja rýb a informovanie spotrebiteľov, kde si budú môcť čerstvé ryby u nás celoročne kúpiť," dodalo združenie.