Živnostníkov obvinených pre výbuch plynu v Prešove stíhajú na slobode

Prešov 4. marca (TASR) - Traja živnostníci Ján R., Ondrej T. a Marek T. obvinení v súvislosti s výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove budú stíhaní na slobode. V stredu o tom rozhodol sudca Okresného súdu (OS) v Prešove. Rozhodnutie však nie je právoplatné, keďže prokurátor podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd (KS).



Súd sa na informovanom výsluchu zaoberal žiadosťou obhajcu obvinených o prepustenie z väzby, ako aj návrhmi prokuratúry na rozšírenie dôvodov väzby.



"Nakoniec ich prepustili. Vyhoveli nášmu návrhu, takže ja som spokojný. Pokiaľ neboli vypracované znalecké posudky, nemôžeme robiť závery," uviedol obhajca obvinených Vladimír Bajtoš.



"Naša prokuratúra sa nestotožňuje s názorom súdu, podala sťažnosť voči všetkým výrokom uznesenia. Následne to odôvodníme a uvidíme. Obvinenie v žiadnom prípade nie je predčasné, tak ako aj včera KS konštatoval, že dôvody trestného stíhania sú. Aj okresný súd (OS) sa na dnešnom informatívnom výsluchu vyjadril, že dôvody väzby sú zachované, avšak nahradil ich inštitútmi v zmysle trestného poriadku," povedal prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove s tým, že dôvody väzby stále sú, avšak podľa názoru súdu boli oslabené.



"Súd prijal písomný sľub obvinených, uložil im ďalšie povinnosti a obmedzenia, ako zákaz vycestovať, povinnosť hlásiť sa na polícii a podobne," doplnil prokurátor.



Muži boli v utorok (3. 3.) predvedení pred súd, ktorý mal rozhodnúť o žiadosti ich obhajcu o prepustenie, ako aj návrhu prokurátora na rozšírenie väzby. Výsluch bol prerušený do stredy. Ako povedal ich obhajca Vladimír Bajtoš, stalo sa tak z dôvodu, že sa čakalo na rozhodnutie krajského súdu. Ten v utorok rozhodoval o ďalších dvoch obvinených.



Senát Krajského súdu v Prešove rozhodol, že obvinení Martin M. a Milan H. ostávajú na slobode. Muži sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu.



Ján R., Ondrej T. a Marek T. sú v súvislosti s minuloročným výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu. Súd ich poslal do väzby 9. decembra 2019. KS jeho rozhodnutie 30. decembra 2019 potvrdil.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. V piatok 17. januára bol asanovaný, vyvezený a uskladnený celý zostávajúci skelet bytového domu.