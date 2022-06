Milovníkom histórie priblížia život na hradisku Valy sprievodcovia

Bojná 8. júna (TASR) - Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) v spolupráci s obcou Bojná pripravila pre návštevníkov hradiska Valy komentovaný sprievod. Sprevádzanie návštevníkov približujúce život na staroslovanskom hradisku sa bude konať od 11. júna každú sobotu o celej hodine od 12.00 do 18.00 h, informovala koordinátorka NOCR Dana Póčiková. Počas celého leta bude zároveň pre návštevníkov Bojnej denne v čase od 10.00 do 16.00 h sprístupnené Archeologické múzeum Veľkej Moravy.



Sprievodca návštevníkov privíta pri historickej rekonštrukcii vstupnej brány hradiska Valy. Pri vstupe na hradisko získajú návštevníci zaujímavé informácie o vzniku a význame hradiska. Nasledovať bude presun spoločne so sprievodcom do centra bývalého miesta života Slovanov, kde sa návštevníci okrem zaujímavostí o ich živote dozvedia aj o tom, čo predchádzalo zániku a znovuobjaveniu pokladov hradiska.



Hradisko Valy je rekonštrukciou osídlenia Slovanov priamo v prírode a jedným z najvýznamnejších archeologických lokalít v strednej Európe. V 9. storočí bolo významným opevneným mocenským centrom, ležiacim na obchodnej ceste medzi Ponitrím a Považím, v ktorom obyvatelia prijali kresťanstvo ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda.