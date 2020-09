Život netopierov a ich význam v prírode priblíži Noc s netopiermi

Žilina 3. septembra (TASR) – So životom netopierov a ich významom v prírode sa môže verejnosť zoznámiť na podujatí Noc s netopiermi, ktoré sa uskutoční v piatok (4. 9.) od 19.00 do 21.30 h pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline. TASR o tom informovala Miriam Balciarová zo Správy Národného parku (NP) Malá Fatra.



Doplnila, že informácie o živote netopierov, o pravdivosti či skôr nepravdivosti niektorých povier a výskume v Malej Fatre porozpráva odborný pracovník Správy NP Malá Fatra Tomáš Flajs. "Rozprávanie doplní premietanie zaujímavého filmu Strážcovia noci, prichystaná bude ukážka nárazovej siete na odchyt netopierov a počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom 'batdetektora'. Zároveň bude pripravená aj prezentácia pracovníkov hvezdárne a návštevníci budú mať príležitosť pozorovať nočnú oblohu, napríklad planétu Jupiter," uviedla Balciarová.



Netopiere podľa nej mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. "Napríklad, že cicajú krv či zapletajú sa do vlasov. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na život a dochádza k častým kontaktom s človekom. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov. Ich funkcia v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Napríklad jeden druh netopiera (večernica malá) skonzumuje počas noci 2000 až 3000 komárov," podotkla Balciarová.



Noc s netopiermi pripravili Správa NP Malá Fatra a Škola ochrany prírody Varín v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Organizuje sa v rámci 24. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Tento rok je zaregistrovaných deväť štátov so 14 podujatiami, dodala Balciarová.