Život v Šoltýske i Ďubákove je na ústupe,vyše polovica ľudí sú seniori

Šoltýska/Ďubákovo 21. júla (TASR) - Kedysi početné obce severného Malohontu Šoltýska a Ďubákovo strácajú čoraz viac obyvateľov. Úbytok je zrejmý najmä v Šoltýske, ktorá za uplynulých 20 rokov prišla o polovicu populácie. Tento trend nebude možné zvrátiť ani v nasledujúcich rokoch, keďže viac ako polovicu obyvateľstva tvoria seniori.



"Ešte krátko po roku 2000 sme mali 156 obyvateľov, dnes ich tu žije iba 76," povedala TASR starostka Viera Havranová. Keďže podstatná časť občanov je v dôchodkovom veku, demografiu ovplyvňujú predovšetkým ich úmrtia. "V posledných rokoch nám zomieralo šesť až osem ľudí ročne, niekoľko nám ich navždy odišlo aj počas nedávnej pandémie koronavírusu. Pribúda nám však len minimum ľudí, napríklad vlani sa sem prisťahovala iba jedna mladá rodina," pripomenula.



Obec, ktorá bola spolu so susedným Ďubákovom ešte v druhej polovici 20. storočia známa ako raj turistov a hubárov, eviduje približne 100 nehnuteľností. Z toho asi 40 patrí chalupárom, prevažne potomkom starousadlíkov. Ich deti tam teraz chodia na víkendy. Podľa starostky obyvatelia, ktorí tam ešte žijú, sú aj napriek nelichotivej budúcnosti dediny so životom v nej spokojní. "Oceňujú najmä pokoj a ticho, ktoré tu máme," podotkla.



"Vzhľadom na počet obyvateľov a minimum peňazí v obecne kase tu investujeme len veľmi málo. Naposledy sa pracovalo na obnove obecného úradu a kultúrneho domu, ktorý je s úradom spojený," priblížila. V bývalej škole by chceli zriadiť domov dôchodcov a obnoviť asi trojkilometrovú prístupovú cestu v smere od Kokavy nad Rimavicou. Tú však má v správe samosprávny kraj.



Chod obce, ako aj obec samotnú chcú jej obyvatelia udržať pri živote tak dlho, ako to bude možné. Podľa Havranovej je to aj ambíciou poslancov, ktorí sa po posledných komunálnych voľbách celkom vymenili.