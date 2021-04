Život v Spojenej škole v Dudinciach sa pomaly vracia do bežných koľají

Dudince 14. apríla (TASR) – V Spojenej škole v Dudinciach v Krupinskom okrese sa školský život pomaly vracia do bežných koľají, tvrdí to riaditeľka Eva Jamborová. „Do školy sa tento týždeň vrátili všetky deti prvého stupňa a pokračuje aj vzdelávanie na druhom stupni pre žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu,“ dodala.



Súčasťou školy sú i základná umelecká a materská škola. „Aj v týchto zložkách sa dodržiavajú všetky epidemické nariadenia a činnosť v nich je na základe usmernení. Návrat detí do školy vnímajú pozitívne aj rodičia, ktorí so školou veľmi dobre spolupracujú. Sú zodpovední a dodržiavajú všetky opatrenia,“ spomenula riaditeľka s tým, že pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení a zvýšenej dezinfekcii sa žiaci tešia, že sa môžu opäť učiť a byť spolu.



Pedagógovia školy podľa nej dokázali rýchlo reagovať na rôzne situácie a tvoria pre žiakov podnetné vzdelávacie prostredie. „Nepedagogickí zamestnanci zabezpečujú všetky hygienické opatrenia, aby bola škola pre všetkých bezpečným miestom. Veríme, že bezproblémový chod školy bude pokračovať a že vzdelávanie žiakov bude čoskoro bez obmedzení,“ ukončila Jamborová.



Materské školy a prvý stupeň základných škôl sú od pondelka (12. 4.) otvorené pre deti všetkých rodičov. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.