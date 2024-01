Život včiel priblíži deťom v Partizánskom nový environmentálny projekt

Partizánske 31. januára (TASR) - Deti z vybraných základných škôl (ZŠ) na území Partizánskeho sa budú môcť zblízka zoznámiť so životom včiel. Umožní im to nový environmentálny projekt Včely na školách, v rámci ktorého budú mať školy k dispozícii štyri úle, z toho jeden bude transparentný. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Mesto po dohode s okresnou organizáciou včelárov a riaditeľmi škôl spúšťa nový projekt na jar v ZŠ na Šípku a v ZŠ vo Veľkých Bieliciach. "Každá škola bude mať štyri úle a zároveň jeden z úľov bude transparentný, teda s priehľadnou stenou, aby sa deti o živote včielok dozvedeli čo najviac," priblížil Božik.



Starostlivosť o včely podľa neho zabezpečia odborní garanti - včelári, ktorí budú takisto spoločne s určeným učiteľom vytvárať aktivity na rozvoj neformálneho vzdelávania pre všetky deti ZŠ.



Environmentálny projekt bude samospráva realizovať zatiaľ v dvojici škôl, postupne by sa v prípade záujmu mohol rozšíriť i do ďalších ZŠ.