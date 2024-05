Život včiel priblíži deťom v Partizánskom nový environmentálny projekt

Partizánske 11. mája (TASR) - Deti z vybraných základných škôl (ZŠ) na území Partizánskeho sa budú môcť zblízka zoznámiť so životom včiel. Umožní im to nový environmentálny projekt Včely na školách, ktorý samospráva spustila v týchto dňoch.



Mesto po dohode s okresnou organizáciou včelárov a riaditeľmi škôl spustilo nový projekt v ZŠ na Šípku. "V rámci pilotného projektu máme prvú rodinu, ktorá zahŕňa 15.000 včiel aj s kráľovnou v ZŠ na Malinovského ulici," povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Samospráva pre každú školu podľa neho zakúpila z ušetrených prostriedkov štyri úle s tým, že jeden je transparentný. "To znamená, že je vidieť do vnútra, ako sa správa kráľovná, robotnice či trúdy. Deti majú o to záujem, diskusia, ktorá bola pri spustení projektu na Šípku, ma presvedčila, že ide o dobrý projekt," priblížil.



O environmentálny projekt prejavili záujem zatiaľ dve školy, okrem ZŠ na Šípku i ZŠ vo Veľkých Bieliciach. "Vo Veľkých Bieliciach máme problém, keďže ide o lokalitu, ktorá je momentálne v karanténe pre včelí mor. Tam budeme musieť s projektom ešte počkať," vysvetlil Božik. Ďalšou zapojenou vzdelávacou inštitúciou bude podľa neho ZŠ s Materskou školou (MŠ) Veľká okružná, pričom ambíciou samosprávy je, aby sa projekt rozšíril i do ďalších škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



Starostlivosť o včely zabezpečia odborní garanti - včelári, ktorí budú takisto spoločne s určeným učiteľom vytvárať aktivity na rozvoj neformálneho vzdelávania pre všetky deti ZŠ.



Včely na školách sú ďalším projektom mesta v oblasti neformálneho vzdelávania na školách. Primátor pripomenul, že každá ZŠ a MŠ je zapojená do Akadémie Mateja Tótha, rovnako realizujú na jar a jeseň lesnú pedagogiku v Antonstále. Neformálne vzdelávanie realizuje radnica i v rámci Fondu na podporu tematického vzdelávania či národného týždňa, v rámci ktorého deti chodia do Matice slovenskej a na Národný cintorín. "Spúšťame tiež ďalší unikátny projekt, a to bude od septembra technická škôlka v každej jednej MŠ. Druhým novým projektom a pilotným v Partizánskom bude v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou zelená environmentálna pôdohospodárska škôlka. Ide však o víziu vo väzbe na inovačné vzdelávanie od septembra budúceho roka," dodal Božik.